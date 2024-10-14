Командир роти безпілотників розвінчав поширений міф про операторів дронів

Робота з БПЛА високотехнологічна та високоефективна

Військовослужбовці, які потрапляють у підрозділи, що пов’язані з пілотуванням безпілотних систем, обов’язково відправляться на фронт. Там вони будуть знаходитися в зоні досяжності майже усіх засобів ураження ворога.

Про це "Телеграфу" сказав успішний бізнесмен, громадський діяч, нині — командир РУБпАК Геннадій Левітас у матеріалі: "Про перемогу зараз не йдеться — йде уповільнення втрат": командир роти безпілотників про те, чого чекає Україна.

"Наразі потреба у операторах дронів настільки висока, що інтенсивність їх залучення, фактично, безперервна. Якщо десь піхота міняється, то пілоти дронів у нас на війні постійно. Їх настільки треба багато, щоб наситити нашу смугу, що у нас немає можливості відвести їх на три місяці на відпочинок або донавчатися", — підкреслив він.

За словами Левітаса, перше, що мають усвідомлювати люди, які йдуть у підрозділи, що пов’язані з пілотуванням безпілотних систем: вони обов’язково потраплять на фронт. Він зазначив, що колись була думка, що дронщики сидять десь у безпеці, просто грають джойстиком, а ворог вмирає — це абсолютний міф.

"Пілоти знаходяться в зоні досяжності майже усіх засобів ураження ворога: КАБи чудово долітають. Артилерія і міномети теж дістають. Індикатором, що позиція невдала і її треба міняти, коли до нас вже дістають ворожі Мавіки зі скидами. Це означає, що треба пересуватися назад, тому що в тебе роботи вже не буде, бо для цього тобі потрібно виходити з бліндажа і виставляти борти. Якщо над тобою висить Мавік — ти або не працюєш, або вмираєш", — розповів військовий.

Левітас зазначив, що робота з БПЛА високотехнологічна, високоефективна, цікава. За його словами, тут бійці відчувають навіщо вони тут, вони бачать результат своєї роботи.

"Але це насичена і важка праця. Тому, якщо ви обрали бути пілотом безпілотних систем, то будьте готові, що вам доведеться воювати інтенсивно і напружено", — підкреслив Левітас.

Він також розповів, що у ворога вже є технологія, коли крило несе декілька FPV-дронів. За його словами, це крило залітає вглиб наших тилів на 30 кілометрів, скидає ці FPV, які починають самостійний політ, а це крило є ретранслятором радіосигналу для них.

"Це дозволяє вражати цілі і не втрачати радіогоризонт через рельєф місцевості. Я уявляю, скільки людей залучено в управлінні цим засобом і скільки в ньому слабких ланок, і якщо вони просто не зійдуться, то місія буде неможлива. Тому що військова технологія базується на надійності. Умовно, ти можеш щось вдарити, кинути, переїхати машиною, але ти це підняв, обтрусив і воно буде працювати. А безпілотні системи — це дуже тендітні, ніжні засоби. Там конектори, кабелі, антени — все дуже крихке. Якщо десь приліт — ти ризикуєш втратити борт, обладнання та й загалом провалити місію", — розповів військовий.

За словами Левітаса, якщо не буде тенденції до стандартизації і посилення цих елементів, то виконувати такі технологічні місії — це буде ціла спецоперація і це навряд чи буде масовим. Він наголосив, що скоріш за все, це буде індивідуальна робота якихось спецгруп.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що відомий військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов назвав рік, у якому може закінчитись війна в Україні.