Їх побудували лише кілька одиниць: що відомо про знищений на Донбасі російський безпілотник "Охотник"

Точна причина падіння БПЛА невідома

Літальний апарат, який 5 жовтня впав поблизу Костянтинівки Донецької області, виявився найновішим російським ударним безпілотником Сухой С-70 "Охотник". Його спершу прийняли за збитий Су-25.

Як пише Forbes, досі незрозуміло, що саме сталося. На відео, знятому з землі, можна побачити бойовий літак, який запускає ракету по стрілоподібному БПЛА, внаслідок чого той падає на землю.

Видання зазначає, що росіяни, можливо, вирішили збити свій безпілотник, бо той вийшов з ладу його. Вони не могли допустити, щоб він здійснив аварійну посадку майже неушкодженим на контрольованій Україною території.

Як пише Telegram-канал Fighterbomber, який пов'язують з російськими ВПС, українці та їхні союзники "розберуть його до останнього гвинтика і, звичайно, ознайомляться з його багатим внутрішнім вмістом". Він зазначає, що це БПЛА проходив випробування.

"І дуже хочеться сподіватися, що це була втрата управління нами через відмову чого завгодно, або з ребманами не вирішили, або там мізки попливли у БПЛА через свої причини, а не перехоплення дрона противником. Але подія, звичайно, вимагає найпильнішого розслідування", — написав Fighterbomber.

Forbes пише, що однією з вірогідних причин втрати безпілотника є те, що "Охотник" зіткнувся з сильними радіоперешкодами вздовж цього сектора лінії фронту. Безпілотник, ймовірно, не має повної автономності, натомість залежить від постійного зв’язку з операторами на землі. Це деталь дизайну, яку тепер можуть підтвердити українські та союзні аналітики, оглядаючи останки БПЛА.

Що відомо про "Охотника"

Перші розмиті зображення безпілотника "Охотник" з'явилися в січні 2019 року на російському авіаційному сайті. На фотографіях було зображено тягач, який буксирує безпілотний літальний апарат по засніженій злітно-посадковій смузі на аеродромі в Новосибірську.

Конструкція С-70 базується на схемі "літаючого крила" і включає використання композитних матеріалів та стелс-покриттів, що робить дрон малопомітним під час польоту. Його вага становить близько 20 тонн, а розмах крил близько 20 метрів. Вартість одного БПЛА оцінювали приблизно в 7,3 млн доларів.

Безпілотник оснащується або одним ТРД АЛ-31Ф, який використовується також на винищувачі Су-27, або вдосконаленою похідною АЛ-41Ф, встановленою на винищувачах Су-35С і прототипах Су-57, як було продемонстровано на макеті під час Міжнародного авіаційно-космічного салону МАКС у 2019 році. Повідомляється, що максимальна швидкість дрона становить 1000 км/год під час перевезення корисного вантажу всередині.

Літаюче крило, подібне за формою до стелс-бомбардувальника ВПС США Northrop Grumman B-2 "Охотник" могло б, теоретично, пробивати оборону противника для доставки боєприпасів. Цей БПЛА належить до того ж класу, що й китайський безпілотник Tian Ying і розвідувальний БПЛА Lockheed Martin RQ-170 ВПС США.

Ймовірно, що С-70 створювався як Loyal Wingman (дослівно — "Вірний ведений"), яким керує Су-57. Літак візуально має деяку схожість з RQ-170. Є припущення, що російські інженери могли мати доступ до такого, який був захоплений іранцями, але подібний проєкт літаючого крила БПЛА "Скат" розроблявся з 2005 року, а С-70 є подальшою розробкою.

Наприкінці травня 2019 року із С-70 було проведено серію льотних випробувань, під час яких дрон пролетів кілька метрів над злітно-посадковою смугою заводу НАПО. 3 серпня 2019 року С-70 здійснив свій перший політ.

27 вересня 2019 року Міноборони Росії оприлюднило відео про перший політ С-70 разом із Су-57. Повідомляється, що БПЛА працював автономно та літав більш як 30 хвилин, взаємодіючи з Су-57, щоб перевірити випробування розширення радіуса радіолокації та дальності винищувача для використання далекобійної зброї повітряного базування за межами досягнення ППО противника.

12 лютого 2021 року джерело у ВПК РФ повідомило, що на Новосибірському авіаційному заводі імені Чкалова будуються три додаткові прототипи. Друга модель є модифікованою копією 1-го прототипу, тоді як 3-й і 4-й прототипи будуть ідентичні серійному випуску.

Нагадаємо, що у Росії на початку жовтня нібито розбився літак Су-25. Війська РФ використовують цей вид авіації у війні з Україною. Разом з ним міг загинути пілот.