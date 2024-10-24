Не в этом году: в Bayraktar сообщили, когда достроят свой завод в Украине

Строительство анонсировали еще до полномасштабного вторжения РФ

Турецкая компания Baykar планирует в следующем году завершить строительство завода по выпуску беспилотников в Украине. Это должно произойти в августе 2025 года.

Об этом сообщил генеральный директор компании Халук Байрактар, пишет Reuters. Ожидается, что завод будет производить беспилотники моделей TB2 или его вариант TB3 с большей грузоподъемностью.

"Мы завершили строительство на 80%, и машины заказываются. Дата производства будет определена ходом войны, но объект будет готов в августе 2025 года", – сказал Байрактар.

Как известно, беспилотники Baykar турецкого производства приобрели популярность во всем мире после того, как украинские военные использовали их против российских войск, а также в кампаниях в Азербайджане и Северной Африке. Компания стала одним из самых успешных экспортеров беспилотников во всем мире, продавая свои легкие дроны TB2 и тяжелые Akinci в 35 стран.

Напомним, в 2023 году Baykar приступила к строительству завода по производству беспилотников под Киевом. Ожидается, что на нем будут работать около 500 человек, которые там будут собирать хорошо известные украинцам дроны Bayraktar TB2 или новую версию TB3.