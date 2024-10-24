Укр

Не в этом году: в Bayraktar сообщили, когда достроят свой завод в Украине

Автор
Андрей Мулько
Дата публикации
Читати українською
Автор
Bayraktar TB2 Новость обновлена 24 октября 2024, 19:01
Bayraktar TB2. Фото Коллаж "Телеграфа"

Строительство анонсировали еще до полномасштабного вторжения РФ

Турецкая компания Baykar планирует в следующем году завершить строительство завода по выпуску беспилотников в Украине. Это должно произойти в августе 2025 года.

Об этом сообщил генеральный директор компании Халук Байрактар, пишет Reuters. Ожидается, что завод будет производить беспилотники моделей TB2 или его вариант TB3 с большей грузоподъемностью.

"Мы завершили строительство на 80%, и машины заказываются. Дата производства будет определена ходом войны, но объект будет готов в августе 2025 года", – сказал Байрактар.

Как известно, беспилотники Baykar турецкого производства приобрели популярность во всем мире после того, как украинские военные использовали их против российских войск, а также в кампаниях в Азербайджане и Северной Африке. Компания стала одним из самых успешных экспортеров беспилотников во всем мире, продавая свои легкие дроны TB2 и тяжелые Akinci в 35 стран.

Напомним, в 2023 году Baykar приступила к строительству завода по производству беспилотников под Киевом. Ожидается, что на нем будут работать около 500 человек, которые там будут собирать хорошо известные украинцам дроны Bayraktar TB2 или новую версию TB3.

Теги:
#Завод #БПЛА #Baykar