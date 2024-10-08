Західні ЗМІ праві: українцям розповіли про велике досягнення ЗСУ на фронті

Знищення ворожих БПЛА коштує відносно дешево

Сили оборони України з червня почали успішно збивати російські розвідувальні безпілотники. Для цього вони використовують FPV-дрони.

Про це "Телеграфу" розповів засновник БО "Реактивна пошта", військовий експерт Павло Нарожний. Він підтвердив інформацію закордонних ЗМІ, що таким чином Росія втратила перевагу у розвідувальних дронах, які коригували ракетні удари.

"Це абсолютна правда. У нас є дуже великі досягнення… Вони (розвідувальні безпілотники РФ. — Ред.) літають на висоті приблизно 5 км. На такій висоті його дістати стрілецькою зброєю вже дуже важко. Це вже треба використовувати засоби типу ПЗРК або ЗРК малого радіуса дії", — підкреслив Нарожний.

Він зазначив, що для знищення ворожого БПЛА Zala чи "Орлан" вже потрібно витрачати від 100 тисяч доларів. Водночас експерт підкреслив, що у цьому випадку питання навіть не в коштах, а в наявності цих ракет.

"Зараз розробили технологію використанні FPV-дронів. Він просто підлітає до дрона і вибухає. Він начинений уламками, які знищують електроніку та двигун. І Zala, яка може вартувати 50-60 тисяч доларів вона падає", — розповів експерт.

Він наголосив, що, за інформацією з відкритих джерел, можна сказати, що за добу Сили оборони України збивають біля десятка таких розвідувальних безпілотників. Водночас Нарожний додав, що для успішної протидії ворожим розвідувальним БПЛА потрібна доволі серйозна комунікація між підрозділами.

"Тобто підрозділи, в яких є інформація з радарів, повинні якимось чином керувати чи передавати її підрозділам, які вже безпосередньо завдають удару. Але вартість такого удару дуже низька. Для знищення однієї Zala ми витрачаємо дрон, вартість якого складає від 500 до 1000 доларів", — розповів експерт..

Раніше "Телеграф" розповідав про безпілотник "Сич", який використовує Головне управління розвідки України. Цей дрон вже знищив техніки на 800 млн доларів.