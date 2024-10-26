"Я б ще по хребту давав": військовий жорстко висловився про "бусифікацію" (відео)

Держава змушена витрачати свої ресурси на роботу ТЦК, а не на дрони

Український військовий жорстко висловився щодо людей, які вчасно не оновили дані. За його словами, держава витрачає свої ресурси на те, що людина мала зробити за законом самостійно.

Про це розповів командир міномета 103-ї бригади ТРО Віталій Коростинський в ефірі львівського каналу NTA. За його словами, на те, щоб оновити свої дані люди мали майже три роки.

"Де ти був ці три роки? Я б ще по хребту давав і лупив би ще вищі штрафи. А чому держава має витрачати свій ресурс у вигляді ТЦК, на соляру, офіси?", — запитав він.

За його словами, держава могла б витратити на дрони гроші, які вона витрачає на роботу ТЦК.

"Чому ці гроші не можуть піти на дрони? Натомість ми маємо всіх знайти вас, запросити, поставити на облік, а потім ще раз ходити з повістками вас шукати", — сказав Коростинський.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що загрожує чоловікам до 25 років, які не стали на військовий облік. Відсутність військово-облікових документів може ускладнити виїзд за кордон.