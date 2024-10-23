Мобілізація сповільнилася? Чому біля ТЦК закінчилися черги

Темпи призову залишилися незмінними

В Україні немає спаду темпів мобілізації. Показники призову є стабільними, а черг біля ТЦК немає, з іншої причини.

Про це розповів заступник начальника Київського обласного ТЦК та СП Юрій Ватрич в ефірі каналу "Київ 24". За його словами, до 16 липня військовозобов’язані українці мали оновити облікові дані і для цього їм дали кілька варіантів того, як це можна зробити.

"Люди, коли оновлювали дані, приходили до нас, до територіальних центрів комплектації, тож були й черги, і людей тоді було більше, і ресурс у війська тоді теж йшов більший. Коли після 16 липня оновлення завершилося, всі, хто хотів, його пройшов". А хто не пройшов, той і сьогодні не прийде», — сказав він.

Ватрич запевняє, що візуальна відсутність черг біля ТЦК не говорить про падіння показників мобілізації. За його словами, темпи процесу залишаються "як і були раніше, на середньому рівні".

Він також наголосив, що кількість мобілізованих людей насамперед залежить від потреб війська, а тому й цифри можуть відрізнятись у різні періоди часу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що загрожує чоловікам до 25 років, які не стали на військовий облік. Відсутність військово-облікових документів може ускладнити виїзд за кордон.