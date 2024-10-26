"Я бы еще по хребту давал": военный жестко высказался о "бусификации" (видео)

Государство вынуждено тратить свои ресурсы на работу ТЦК, а не на дроны

Украинский военный жестко высказался по поводу людей, которые вовремя не обновили данные. По его словам, государство тратит свои ресурсы на то, что человек должен был сделать по закону самостоятельно.

Об этом рассказал командир миномета 103-й бригады ТРО Виталий Коростинский в эфире львовского канала NTA. По его словам, на то, чтобы обновить свои данные у людей было почти три года.

"Где ты был эти три года? Я бы еще по хребту давал и лупил бы еще более высокие штрафы. А почему государство должно тратить свой ресурс в виде ТЦК, на соляру, офисы?", — спросил он.

По его словам, государство могло бы потратить на дроны деньги, которые оно тратит на работу ТЦК.

"Почему эти деньги не могут пойти на дроны? Вместо этого мы должны всех найти вас, пригласить, поставить на учет, а потом еще раз ходить с повестками вас искать", — сказал Коростинский.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что грозит мужчинам до 25 лет, не ставшим на военный учет. Отсутствие военно-учетных документов может осложнить выезд за границу.