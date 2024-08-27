Що загрожує чоловікам до 25 років, які не стали на військовий облік

Відсутність військово-облікових документів може ускладнити виїзд за кордон

В Україні всі військовозобов'язані громадян мають ставати на військовий облік. Це стосується й чоловіків віком від 18 до 25 років.

Адвокат Дмитро Франчук зазначає, навіть якщо наразі хлопці, які не підлягають мобілізації, зобов’язані мати військово-облікові документи. Пише РБК-Україна.

Згідно із законодавством України, громадяни зобов'язані стати на військовий облік у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання.

За порушення цього обов'язку передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафів.

"Відповідно до статті 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), за порушення правил військового обліку, включно з відсутністю військово-облікових документів, під час дії воєнного стану передбачено штраф у розмірі від 17 000 до 25 500 грн", — розповідає Франчук.

Також відсутність військового квитка може ускладнити працевлаштування.

"У багатьох випадках під час прийняття на роботу, зокрема на державну службу або в державні установи, можуть вимагати військово-облікові документи. Їхня відсутність може ускладнити працевлаштування", — зазначив юрист.

Не маючи військового квитка, можна зіткнутися з додатковими перевірками та ускладненням виїзду за кордон та в отриманні державних послуг.

"Навіть за умови відсутності обов'язку мобілізації, вимога мати військово-облікові документи діє і її недотримання може призвести до відповідних правових наслідків", — підсумовує Франчук.

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