Чи можуть чоловіків примусово забирати в ТЦК з власного дому

Лише за певних умов правоохоронці мають право заходити до приватного житла

Останнім часом активізувалася робота ТЦК та СП, представники центрів проводять перевірки на вулицях, рейди по закладах. Це викликало хвилю питань у громадян, а саме, чи можуть співробітники військкоматів заходити в приватне житло без згоди власника та проводити в помешканні оповіщення.

Відповідь дав військовий експерт Владислав Селезньов у коментарі для ТСН.ua. Він зазначив, що проникнути в житло можна лише за наявності дозволу суду або у випадках, які передбачені для правоохоронців відповідно до закону.

"Українським законодавством визначено, за яких умов зокрема представники правоохоронних органів мають право заходити до приватного житла. Я думаю, що в цьому серйозних зрушень не буде", — каже Селезньов.

На думку експерта, оповіщення й надалі проводитиметься на блокпостах, під час перевірок на вулиці та у громадських місцях.

"Відповідно до законодавства, немає чітко визначених місць, де може проводитись оповіщення. Але для проникнення у житло повинні бути відповідні підстави, санкції судів. Я не думаю, що якийсь безлад буде відбуватись в цьому питанні", — підкреслює Селезньов.

Військовий експерт додав, що попри наявний мобілізаційний потенціал у близько 5 мільйонів осіб, призвати велику кількість громадян одночасно неможливо: навчальні центри не можуть фізично прийняти стільки людей, а забезпечення їх необхідною технікою та спорядженням є ще одним суттєвим викликом.

"Приблизна кількість мобілізаційного потенціалу нашої країни відповідно до відкритих джерел — це близько 5 мільйонів громадян. Ми маємо розуміти, що призвати півмільйона громадян, кожного десятого, застосовуючи заходи оповіщення, реально, але місткість наших навчальних центрів не дозволяє пропускати таку кількість мобілізованих. Тобто їх немає де фізично розміщувати та готувати. По-друге: а чи є для такої кількості мобілізованих техніка, озброєння, уніформа? Звісно, що ні. Але певна динаміка, можливо, бути мати місце", — розповів він.

Раніше "Телеграф" писав, що загрожує чоловіку за відсутність документів під час перевірки ТЦК. Громадянина можуть попросити прийти повторно до військкомату.