Що робити, якщо загубилася повістка, надіслана поштою

Якщо з незалежних причин повідомлення не дійшло, постанову можна оскаржити

В Україні почали надсилати повістки поштою, і перші з них вже дійшли до адресатів. У зв’язку з цим у громадян виникає низка запитань, зокрема, що робити, якщо повістка не надійшла чи загубилася.

Адвокатка Марина Бекало у коментарі ТСН.ua розповіла про нюанси такого повідомлення. Вона зазначає, що територіальні центри комплектування можуть розглядати повістку як врученою, навіть якщо її фактично не отримали.

Якщо особи не проживає за місцем реєстрації або відмовилася отримати лист, це також вважається врученням.

Наприклад, пошкоджено поштову скриньку або громадянин не отримав повідомлення через інші обставини, це не звільняє від відповідальності. ТЦК все одно матиме документальне підтвердження від "Укрпошти" про те, що лист був доставлений.

"З поважних причин чи не з поважних. ТЦК це буде розглядати це як факт вручення повістки. ТЦК та СП не буде вважати поважною причиною неприбуття, якщо скринька була пошкоджена або чоловік не отримав", — зазначає Бекало.

Також можуть бути ситуації, коли людина фактично не отримала листа від ТЦК.

"Наприклад, ТЦК та СП складає постанову про притягнення до адміністративної відповідальності. Через 10 днів вона набуває чинності та передається до виконавчої служби. Виконавець зобов’язаний відкрити виконавче провадження і далі здійснювати заходи. Накладати арешти на банківські рахунки та інше", — пояснює Бекало.

Адвокатка зазначає, що таку постанову можна оскаржити в суді.

Що робити, якщо повістка не отримана фактично

У випадках, коли повістка не була вручена з незалежних причин, наприклад, пошкодження поштової скриньки, юристка Марина Бекало радить вжити наступних заходів:

скласти акт про пошкодження скриньки разом із представниками ЖЕКу або ОСББ;

надіслати скаргу до "Укрпошти" щодо неполадок з доставкою;

документально зафіксувати порушення процедури отримання листа.

Це може стати основою для оскарження постанови ТЦК у суді.

Адвокатка пояснила, що робити, якщо ж лист від військкомату йшов до адресата занадто довго та не через провину громадянина були порушені терміни, вказані у повістці.

"В такому випадку можна написати скаргу до "Укрпошти" та довести, що військовозобов’язаний звернувся до ТЦК не з власної вини. Можна запросити дані про відправку та доставку листа", — каже адвокатка.

Бекало додала, що в першу чергу отримають повістки поштою ті, хто оновив дані.

"Першим прийдуть повістки тим, про кого є дані в реєстрах. Це, як правило, ті, хто оновив дані. Їх простіше викликати. Знайти дуже важко буде тих, хто не має місця реєстрації. Треба проводити роботу і з’ясовувати місце роботи, надсилати повістку на місце роботи", — зазначає юристка.

Нагадуємо, якщо громадянин не з’явився в ТЦК у зазначену дату в повістці, то центр формує справу про адміністративне правопорушення . На підставі зібраних матеріалів керівник ТЦК та СП має повноваження скласти постанову про порушення.

Після затвердження постанови керівником ТЦК, чоловіку надсилається повідомлення про адміністративне стягнення. Це має бути зроблено протягом трьох місяців з моменту ухвалення постанови , але не пізніше ніж через рік після виявлення порушення.

Потім повідомлення про штраф направляється за адресою реєстрації порушника. З моменту отримання особа має 15 днів для добровільної сплати штрафу.

Громадяни можуть оскаржити постанову у суді, якщо, на їхню думку, під час її оформлення були допущені порушення. У такому випадку рішення про необхідність сплати штрафу ухвалює суд.

Раніше "Телеграф" писав про все, що потрібно знати про повістку поштою. Не забравши рекомендований лист від ТЦК, можна нарватися на поліцію чи суд.