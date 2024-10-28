Беруть хабарі через низьку зарплату? Поки нардеп пояснював хабарництво прокурорів, в Раді збільшили їм оклад

Висока зарплата не гарантує чесності, каже Ємець

Низькі зарплати штовхають суддів і прокурорів на отримання хабарів. Посадовці з невеликою платнею постійно шукають додаткові джерела доходу.

Про це заявив депутат Київради Леонід Ємець в етері Day.LIVE. Втім, навіть висока зарплатня не гарантує чесності чиновника, каже депутат.

Депутат навів приклад колишнього голови Верховного суду Князєва, який отримував близько 10 тисяч доларів щомісяця. "Для нормальної людини, чого тобі ще не вистачає, особливо коли війна? Інстинкт самозбереження мав би існувати, але ні — при зарплаті в 10 тисяч доларів все одно рука потягнулася до великого хабаря", — наголосив Ємець.

Прокурорам піднімуть зарплати

Комітет Верховної Ради погодив збільшення зарплат прокурорам на 37% у бюджеті 2025 року, повідомив нардеп Ярослав Железняк.

"Досі в шоці від рішень, які останній час приймаються:

підняли історично податки — вирішили зайнятися історичним популізмом;

тільки був скандал про виплати прокурорам — підтримали збільшити зарплати прокурорам на 37%.

Боюсь навіть уявити, що буде далі….", — пише народний депутат.

За даними народної депутатки Ніни Южаніної, на оплату праці прокурорів у 2025 році передбачено 13,3 мільярда гривень, що на 25% більше порівняно з поточним роком. "А пропозиції щодо скорочення таких видатків не були підтримані на засіданні бюджетного комітету, який зараз розглядає проєкт бюджету на 2025 рік. Лобістами прокурорів у парламенті виявилися члени Комітету з питань правоохоронної діяльності. І це ще не всі бюджетні сюрпризи," — зазначає народна обраниця.

Раніше "Телеграф" також писав, що в Україні масово звільняються прокурори після скандалів з захмарними пенсіями. Лише за одну добу щонайменше шість керівників облпрокуратур написали заяви.