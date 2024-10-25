В Україні масово звільняються прокурори після скандалів з захмарними пенсіями

Офіс генпрокурора вніс пропозицію до закону щодо виплат — або зарплата, або пенсія

В Україні масово почали звільнятись прокурори після гучних скандалів з пенсіями та їх інвалідністю. Лише за одну добу щонайменше шість керівників облпрокуратур написали заяви.

Про це повідомив Офіс генпрокурора України Андрія Костіна. За його словами, заходи із запобігання зловживанням повноважень ще тривають.

"П’ять керівників обласних прокуратур та керівник однієї зі спеціалізованих прокуратур у сфері оборони написали заяви про звільнення з посад. Це керівники Запорізької, Рівненської, Тернопільської, Харківської, Черкаської обласних прокуратур та спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону. Всі вони отримували підвищені пенсії у зв’язку з вислугою років, призначені за рішенням суду", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі триває розслідування щодо правомірності набуття прокурорами інвалідності та нарахування за нею пенсії. На тлі цього було створено Комісію з добору кандидатів для включення до кадрового резерву на заміщення керівних посад в обласних та окружних прокуратурах. Ця структура оцінюватиме професійні якості та репутацію кандидатів.

"Крім цього, Рада прокурорів підтримала внесення змін до Закону України "Про прокуратуру", які покликані унеможливити для прокурорів отримання пенсій одночасно із заробітною платою", — наголосує Костін.

Зазначається, що за цією пропозицією виплата пенсії за вислугу років прокурорам буде здійснюватися лише після їх звільнення з роботи. Буде діяти принцип: або зарплата, або пенсія.

Нагадаємо, що прокурор із Харківської області отримував космічну пенсію з 41 року життя. За рік набігла сума в понад 1 млн грн.

Раніше "Телеграф" розповідав, що, попри скандали з прокурорами, їм хочуть підняти зарплати. Вже названо перші цифри.