Пенсіонер вже в 36 років: прокурор із Сумщини отримує сотні тисяч (фото)

Він є учасником бойових дій

В Україні деякі працівники прокуратури отримують захмарні пенсії у доволі молодому віці. Одним з них є 39-річний заступник керівника Сумської обласної прокуратури Олексій Ляшенко.

Згідно з декларацією за 2023 рік, він задекларував 385 499 грн пенсії. Варто зазначити, що вперше Ляшенко вказав пенсію в декларації за 2021 рік, коли йому було ще 36 років.

Крім того, він задекларував за минулий рік 1 479 796 гривень заробітної плати, отриманої за основним місцем роботи. Також він отримав 35 020 гривень державної та матеріальної соціальної допомоги.

У власності Ляшенко перебуває автомобіль LEXUS GX 460 2015 року. Його задекларована вартість становить 938 тисяч гривень.

Також він задекларував квартиру у Харкові площею 87 м². Крім того, його дружині належать квартира у Харкові площею 49,7 м², будинок у Змієві Харківської області площею 194,9 м², а також дві земельні ділянки у тому ж населеному пункті.

Варто зазначити, що Ляшенка призначили заступником керівника Сумської обласної прокуратури у жовтні 2020 року. А в з наступного року він почав отримати перші пенсійні виплати.

Ляшенко близько 6 років обіймав посаду заступника військового прокурора Сумського гарнізону Центрального регіону України. Понад 3 років перебував на посаді військового прокурора Луганського гарнізону сил антитерористичної операції. Також обіймав посаду прокурора Луганської області.

Олексій Ляшенко

Нагороджений чисельними відомчими нагородами та відзнакою президента України "За участь в антитерористичній операції". Є учасником бойових дій.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про керівницю Черкаської облпрокуратури Катеринку Шевцову, яка отримала майже понад 700 тис. пенсії.