Звільнений у покарання? Ексзаступник Костіна розповів, у чому вина колишнього генпрокурора

Колишній заступник генерального прокурора розповів, що сталося із Костіним

Генеральний прокурор України Андрій Костін подав у відставку на тлі викриття численних корупційних схем із незаконним встановленням інвалідності та збагачення голів МСЕК. Тим часом заслужений юрист і колишній заступник генпрокурора Микола Голомша розповів, у чому, на його думку, полягає вина Костіна.

Про це він розповів в інтерв’ю hromadske.ua. За словами юриста, основна провина Костіна полягає у тому, що він не забезпечив належної організації роботи органів прокуратури.

Голомша заявив, що кадрова робота у будь-якій установі покладається на її керівника. У структурі прокуратури цим займається прокурор.

"Я впевнений, що він не організував дієвого аналізу роботи з кадрами, не давав відповідних доручень кадровій службі. Коли почався скандал, Андрій Костін сказав, що не знав цієї ситуації з масовою інвалідністю його підлеглих", — заявив Голомша.

Він додав, що Костін через свою професійну некомпетентність не звертав уваги на такі нюанси і навіть не здогадувався, що на це треба звертати увагу. Голомша зазначив: якщо генпрокурор не звертає уваги, то і його заступники, і чиновники нижче також не звертають уваги.

"Я пригадую, коли генпрокурор Потебенько (Михайло Потебенько був Генеральним прокурором України у 1998-2002 роках — Ред) дав команду: хто з прокурорів має науковий ступінь, нехай іде в науку. І як тоді прокурори побігли позбавлятися наукових ступенів, бо хотіли залишитися на посаді прокурорів. Тоді всю прокуратуру було перетрушено — догани, звільнення з роботи. У Костіна ми нічого не чули про його кадрову політику", — заявив Голомша.

У роботі генпрокурор користується трьома принципами: аналізом, прогнозом та попередженням. За словами колишнього заступника, Костін не працював за цими принципами. Водночас, Голомша вважає, що Костін зробив правильний вибір, пішовши у відставку, адже він розуміє свою відповідальність за свою ситуацію.

Проте це не означає, що Костін, теоретично, може уникнути відповідальності за свої дії.

"Кримінальну відповідальність несуть ті люди, які безпосередньо підробляють або організовують підробку документів, дають хабарі. А ті, хто мав контролювати, але належно не проконтролював, караються дисциплінарно й організаційно. Їх можуть переводити на нижчі посади, звільняти з органів прокуратури", — наголосив Голомша.

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