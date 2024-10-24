Пенсіонер у 45 років: прокурор із Харківської області отримує космічні виплати (фото)

Має звання кандидата юридичних наук

Деякі працівники прокуратури в Україні у доволі молодому віці отримують захмарні пенсії. Не виключенням став і керівник Харківської прокуратури Станіслав Муратов, який за 2023 рік отримав понад 1 млн грн виплат.

Як зазначає Цензор.НЕТ, спираючись на декларацію Муратова, вперше пенсію він вказав у своїй декларації пенсію за 2020 рік. Тобто на 41 році життя (народився 20.04.1979) він почав отримувати чималі виплати від держави.

Водночас з цього ж року дружина Муратова стала власницею маєтків та нежитлових приміщень у Харкові, у Безлюдівці та на Полтавщині на суму понад 18 млн гривень. За 2023 рік він отримав 1 152 155 грн пенсії.

Станіслав Муратов

При цьому заробітна платня Муратова за цей же період склала 1 474 013 грн, дружина отримала — 1 636 626 грн. До того ж Світлана Муратова задекларувала грошовий подарунок на 1 134 000 грн та доходи майже в 1 млн грн.

Також сім'я Муратових має два авто, які зареєстровані на дружину — TOYOTA LAND CRUISER PRADO 150 за понад 1 млн та LAND ROVER за понад 2,5 млн. До того ж майже уся нерухомість є власністю дружини Муратова.

Зауважимо, що саме з 2020 рок, коли Муратов почав отримати перші пенсійні виплати, він посів на посаду керівника Харківської обласної прокуратури.

До того ж Муратов має й кілька нагород від держави, а саме почесне звання "Заслужений юрист України", нагрудні знаки "Почесний працівник прокуратури України", "Подяка за сумлінну службу в органах прокуратури" ІІІ ступеня та "За сумлінну службу в органах прокуратури".

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про керівницю Черкаської облпрокуратури Шевцову, яка отримала майже понад 700 тис. пенсії.