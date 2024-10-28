Берут взятки из-за низкой зарплаты? Пока нардеп объяснял взяточничество прокуроров, в Раде увеличили им оклад

Высокая зарплата не гарантирует честности, говорит Емец

Низкие зарплаты толкают судей и прокуроров на получение взяток. Чиновники с небольшим жалованием постоянно ищут дополнительные источники дохода.

Об этом заявил депутат Киевсовета Леонид Емец в эфире Day.LIVE. Впрочем, даже высокая зарплата не гарантирует честность чиновника, говорит депутат.

Депутат привел пример бывшего председателя Верховного суда Князева, получавшего около 10 тысяч долларов ежемесячно. "Для нормального человека, чего тебе еще не хватает, особенно когда война? Инстинкт самосохранения должен существовать, но нет — при зарплате в 10 тысяч долларов все равно рука потянулась к большой взятке", — подчеркнул Емец.

Прокурорам поднимут зарплаты

Комитет Верховной Рады согласовал увеличение зарплат прокурорам на 37% в бюджете 2025 года, сообщил нардеп Ярослав Железняк.

"До сих пор в шоке от решений, которые в последнее время принимаются:

подняли исторически налоги – решили заняться историческим популизмом;

только был скандал о выплатах прокурорам – поддержали увеличить зарплаты прокурорам на 37%.

Боюсь даже представить, что будет дальше…», — пишет народный депутат.

По данным народного депутата Нины Южаниной, на оплату труда прокуроров в 2025 году предусмотрено 13,3 миллиарда гривен, что на 25% больше по сравнению с текущим годом. "А предложения по сокращению таких расходов не были поддержаны на заседании бюджетного комитета, который сейчас рассматривает проект бюджета на 2025 год. Лоббистами прокуроров в парламенте оказались члены Комитета по вопросам правоохранительной деятельности. И это еще не все бюджетные сюрпризы", — отмечает народная избранница.

Ранее "Телеграф" также писал, что в Украине массово увольняются прокуроры после скандалов с заоблачными пенсиями. Только за сутки по меньшей мере шесть руководителей облпрокуратур написали заявления.