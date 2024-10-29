Росіяни просунулися на Донеччині. Як змінилася лінія фронту (карта)

Тривають важкі бої

Йде 979-й день повномасштабної війни з російськими окупантами, від початку доби 28 жовтня до 22:00 на фронті сталося 134 бойових зіткнення. Росіяни просунулися у Донецькій області.

За даними аналітиків DeepState, ворог просунувся у Новоселідівці, Богоявленці, Катеринівці, біля Гострого та Шахтарського. Зміни лінії фронту відображено на карті.

Як поінформували у Генеральному штабі ЗСУ у своєму зведенні станом на 22:00 28 жовтня, найбільшу кількість атак росіяни з початку доби провели на Курахівському напрямку. Там вони здійснили 48 спроб просунутись вперед. Здебільшого бої тривають біля Зоряного, Максимільянівки, Новодмитрівки, Катеринівки та Антонівки.

Гарячим також залишається Покровський напрямок, де за неповну добу понеділка окупанти 31 раз атакували наші позиції. Бої йшли в районах Миролюбівки, Променю, Лисівки, Крутого Яру, Селидового та Вишневого.

"За наявною інформацією, втрати окупантів на напрямку за сьогодні (28 жовтня, — ред.) складають 151 особу вбитими та пораненими, знищено два міномети, бойову броньовану машину, танк, пункт управління БпЛА та автомобіль, також було пошкоджено танк, три міномети та бойову броньовану машину", — зазначили у Генштабі.

Як повідомляв "Телеграф", в ніч на вівторок, 29 жовтня, росіяни атакували Київ "шахедами", працювала ППО. Через падіння уламків у Солом’янському районі спалахнула пожежа, є постраждалі.