Прапор та герб уціліли: як виглядає харківський Держпром після обстрілу (фото)
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Будівля унікальна у своєму роді
Росіяни ввечері 28 жовтня обстріляли Харків та потрапили авіабомбою до будівлі Держпрому. Ця будівля є символом міста та знаходилася під посиленим захистом ЮНЕСКО.
Тим часом президент України Володимир Зеленський та голова Харківської ОВ Олег Синєгубов оприлюднили фотографії з місця події. Вони дають змогу оцінити масштаби пошкоджень.
"Кожне рукостискання з воєнним злочинцем Путіним додає йому впевненості. Кожна люб’язна усмішка переконує його в тому, що його злочини можуть зійти йому з рук. Замість того, щоб загравати з ним, ми повинні примусити його до миру через нашу колективну рішучість", — написав Зеленський.
Своєю чергою директор Держпрому Микола Чорноухов у коментарі "Новини Live" розповів, що ця будівля не просто знаходиться під захистом ЮНЕСКО, але відома у всьому світі і її вивчають у навчальних закладах, де готують архітекторів.
За його словами, вона унікальна тим, що у стилі конструктивізму адміністративних будівель у світі будували мало. До того ж вона є одним із найбільших будівель у Європі.
Як повідомлялося раніше, росіяни 27 жовтня тричі обстріляли село Дмитрівка на Миколаївщині FPV-дронами. Через це загинув мирний житель і було знищено поліцейську машину.