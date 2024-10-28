У Пентагоні обнадіяли заявою щодо використання американської зброї через війська КНДР у Росії

Українська розвідка давно повідомляла про появу перших підрозділів КНДР у Курській області

Міністерство оборони США заявило, що не запроваджуватиме нових обмежень на використання американської зброї Україною, якщо Північна Корея приєднається до війни. Повідомлення пролунало після того, як НАТО підтвердило присутність північнокорейських підрозділів у Курській області РФ.

Про це пише видання Reuters. При цьому, з контексту повідомлення не зрозуміло, чи буде змінено підхід до старих обмежень, на кшталт, заборони на застосування західної зброї для ударів вглиб Росії.

За даними Пентагону, кількість військовослужбовців КНДР на території Росії стрімко зросла – з 3 до 10 тисяч осіб лише за останній тиждень.

"Частина цих військових вже перемістилася ближче до України. Ми серйозно занепокоєні можливістю їхнього залучення до бойових дій", – повідомила заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте назвав поглиблення військової співпраці між Росією та Північною Кореєю прямою загрозою для безпеки як індо-тихоокеанського, так і євроатлантичного регіонів. За його словами, такі дії Путіна свідчать про "зростання відчаю" на тлі величезних втрат російської армії, які вже перевищили 600 тисяч убитих і поранених.

Водночас, українська розвідка ще минулого тижня повідомила про появу перших північнокорейських підрозділів у Курській області, де українські війська проводять активні операції. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив, що Київ попереджав про таку загрозу протягом кількох тижнів, та закликав зняти обмеження на далекі удари по території РФ.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак підкреслив, що самих лише санкцій буде недостатньо для протидії північнокорейському втручанню.

"Нам потрібна зброя і чіткий план запобігання розширенню участі КНДР у війні. Ворог розуміє тільки силу, і ця сила є у наших союзників", – заявив Єрмак.

Примітно, що Кремль спочатку заперечував інформацію про північнокорейські війська, називаючи її "фейком". Проте згодом Путін не став спростовувати ці дані, заявивши, що реалізація партнерства з Пхеньяном є внутрішньою справою Москви.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що у США визнали перебування військ КНДР у Росії. Так, міністр оборони США Ллойд Остін офіційно підтвердив присутність північнокорейських військ на території Росії. Хоча, за його словами, конкретна мета їхнього перебування поки що їм невідома.