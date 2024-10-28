Загроза нового наступу росіян на Запоріжжі? Сирський особисто перевірив готовність військ

Наше головне завдання — посилити оборону

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський побував у підрозділах, які тримають оборону на Запорізькому напрямку, де перевірив готовність військ до можливого наступу ворога. Під час поїздки він провів зустрічі з командирами бригад та проаналізував ситуацію із забезпеченням підрозділів зброєю і технікою.

Особливу увагу приділили підготовці до оборонних дій в осінньо-зимовий період. Про це Олександр Сирський повідомив у своєму телеграм-каналі.

"Наше головне завдання — посилити оборону військ та забезпечити максимальну стійкість лінії оборони", — наголосив Головнокомандувач ЗСУ. Він зазначив, що на цій частині фронту противник активно використовує авіацію, дрони та веде постійні артилерійські обстріли.

Командувач разом з командирами бригад обговорили стан забезпечення підрозділів боєприпасами, безпілотниками та засобами РЕБ. За результатами перевірки ухвалили рішення про додаткове постачання зброї та техніки.

Водночас речник Запорізької ОВА Олександр Коваленко розповів про масштабне будівництво фортифікаційних споруд в області. За його словами, будівельні роботи виконують цивільні підрядники під пильним наглядом військових фахівців.

Оборонні укріплення зводять як безпосередньо навколо обласного центру, так і вздовж усієї лінії оборони в регіоні. З міркувань безпеки конкретні цифри щодо будівництва не розголошуються, проте військові постійно контролюють процес.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що росіяни атакували на Запоріжжі та захопили один із населених пунктів. Просування було зафіксовано одразу біля семи населених пунктів.