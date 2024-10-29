Россияне продвинулись в Донецкой области. Как изменилась линия фронта (карта)

Продолжаются тяжелые бои

Идет 979-й день полномасштабной войны с российскми оккупантами, с начала суток 28 октября до 22:00 на фронте произошло 134 боевых столкновения. Россияне продвинулись в Донецкой области.

По данным аналитиков DeepState, враг продвинулся в Новоселидовке, Богоявленке, Екатериновке, у Острого и Шахтерского. Изменения линии фронта отображены на карте.

Как сообщили в Генеральном штабе ВСУ в своей сводке по состоянию на 22:00 28 октября, наибольшее количество атак россияне с начала суток провели на Кураховском направлении. Там они предприняли 48 попыток продвинуться вперед. В основном бои идут у Зоряного, Максимильяновки, Новодмитровки, Екатериновки и Антоновки.

Горячим также остается Покровское направление, где за неполные сутки понедельника оккупанты 31 раз атаковали наши позиции. Бои шли в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Крутого Яра, Селидово и Вишневого.

"По имеющейся информации, потери оккупантов на этом направлении за сегодня (28 октября, — ред.) составляют 151 человек убитыми и ранеными, уничтожены два миномета, боевая бронированная машина, танк, пункт управления БпЛА и автомобиль, также были повреждены танк, три миномета и боевая бронированная машина", — отметили в Генштабе.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на вторник, 29 октября, россияне атаковали Киев "шахедами", работала ПВО. Из-за падения обломков в Соломенском районе вспыхнул пожар, есть пострадавшие.