По́душка чи поду́шка: як правильно наголошувати це слово
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Різні варіанти наголосу в слові "подушка" є природним процесом в українській мові
Здавалося б, просте слово "подушка" може викликати питання щодо правильності наголосу. Сучасні словники пропонують дві літературні норми наголошування цього слова в українській мові — "по́душка" і "поду́шка".
"Телеграф" з'ясовував, в яких випадках використовувати кожен з варіантів. Варто зазначити, що коли певний варіант наголосу звучить природніше для більшості людей, він може стати більш популярним
Історія питання
Упродовж тривалого часу в українській мові існувала лише одна літературна норма наголошування слова "подушка" — "поду́шка". Така вимова вважалася правильною.
Проте в останні десятиліття мовознавці визнали за можливе вживання також варіанту "по́душка". Обидва наголоси вважають нормативними.
Правила наголошування
- Однина:"по́душка" та "поду́шка" — обидва варіанти є правильними
- Множина: наголос переходить на закінчення: "подушки́", "подушо́к", "подушка́м"
- Винятки: "дві, три, чотири по́ду́шки"
Приклади правильного вживання
- "Я поклав(-ла) свою по́душку на ліжко"
- "Я вибила всі поду́шки, щоб їх почистити"
- "На ліжку були дві по́ду́шки"
- "Я зібрав(-ла) усі подушки́ з ліжка"
Чому допустимі два варіанти
Слово "подушка" може наголошуватися по-різному, і це пов'язано з кількома причинами. По-перше, в українській мові завжди існували різні варіанти наголосу. По-друге, мова прагне спростити правила наголосів, щоб спілкування було легшим. Крім того, зараз стає популярним використовувати рухомий наголос, тобто змінювати місце наголосу в словах.
Отже, в сучасній українській мові правильними вважаються обидва варіанти наголошування слова "подушка" — "по́душка" та "поду́шка". Головне — бути послідовним у виборі одного з них і застосовувати його в усіх відмінкових формах.
Раніше "Телеграф" розповідав, як сказати українською мовою "простинь" і "підодіяльник". Часто припускаються помилок саме в цих словах.