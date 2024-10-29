По́душка или поду́шка: как правильно ставить ударение в этом слове

Различные варианты ударения в слове "подушка" являются естественным процессом в русском языке

Казалось бы, простое слово "подушка" может вызвать вопрос о правильности ударения. Современные словари предлагают две литературные нормы подчеркивания этого слова в украинском языке — "по́душка" и "поду́шка".

"Телеграф" выяснял, в каких случаях использовать каждый из вариантов. Следует отметить, что когда определенный вариант ударения звучит более естественно для большинства людей, он может стать более популярным.

История вопроса

В течение длительного времени в украинском языке существовала лишь одна литературная норма ударения в слове "подушка" — "поду́шка". Такое произношение считалось правильным.

Однако в последние десятилетия языковеды признали возможным употребление также варианта "по́душка". Оба ударения считают нормативными.

Правила акцента

Единственное: "по́душка" и "поду́шка" — оба варианта правильны

"по́душка" и "поду́шка" — оба варианта правильны Множество: ударение переходит на окончание: "подушки́", "подушо́к", "подушка́м"

ударение переходит на окончание: "подушки́", "подушо́к", "подушка́м" Исключения: две, три, четыре "по́ду́шки"

Примеры правильного употребления

"Я поклав(-ла) свою по́душку на ліжко"

"Я вибила всі поду́шки, щоб їх почистити"

"На ліжку були дві по́ду́шки"

"Я зібрав(-ла) усі подушки́ з ліжка"

Почему допустимы два варианта

Слово "подушка" может иметь разные ударения, и это связано с несколькими причинами. Во-первых, в украинском языке всегда существовали разные варианты ударения. Во-вторых, речь стремится упростить правила ударений, чтобы общение было легче. Кроме того, сейчас становится популярным использовать подвижное ударение, то есть менять место ударения в словах.

Итак, в современном украинском языке правильными считаются оба варианта подчеркивания слова "подушка" — "по́душка" и "поду́шка". Главное – быть последовательным в выборе одного из них и применять его во всех падежных формах.

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