По́душка или поду́шка: как правильно ставить ударение в этом слове
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Различные варианты ударения в слове "подушка" являются естественным процессом в русском языке
Казалось бы, простое слово "подушка" может вызвать вопрос о правильности ударения. Современные словари предлагают две литературные нормы подчеркивания этого слова в украинском языке — "по́душка" и "поду́шка".
"Телеграф" выяснял, в каких случаях использовать каждый из вариантов. Следует отметить, что когда определенный вариант ударения звучит более естественно для большинства людей, он может стать более популярным.
История вопроса
В течение длительного времени в украинском языке существовала лишь одна литературная норма ударения в слове "подушка" — "поду́шка". Такое произношение считалось правильным.
Однако в последние десятилетия языковеды признали возможным употребление также варианта "по́душка". Оба ударения считают нормативными.
Правила акцента
- Единственное: "по́душка" и "поду́шка" — оба варианта правильны
- Множество: ударение переходит на окончание: "подушки́", "подушо́к", "подушка́м"
- Исключения: две, три, четыре "по́ду́шки"
Примеры правильного употребления
- "Я поклав(-ла) свою по́душку на ліжко"
- "Я вибила всі поду́шки, щоб їх почистити"
- "На ліжку були дві по́ду́шки"
- "Я зібрав(-ла) усі подушки́ з ліжка"
Почему допустимы два варианта
Слово "подушка" может иметь разные ударения, и это связано с несколькими причинами. Во-первых, в украинском языке всегда существовали разные варианты ударения. Во-вторых, речь стремится упростить правила ударений, чтобы общение было легче. Кроме того, сейчас становится популярным использовать подвижное ударение, то есть менять место ударения в словах.
Итак, в современном украинском языке правильными считаются оба варианта подчеркивания слова "подушка" — "по́душка" и "поду́шка". Главное – быть последовательным в выборе одного из них и применять его во всех падежных формах.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как сказать на украинском языке "простинь" и "підодіяльник". Часто допускают ошибки именно в этих словах.