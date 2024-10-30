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Вислухати перемовників чи одразу "відшити"? Як Україні реагувати на вигідні Росії мирні ініціативи

Автор
Ігор Тимофєєв
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Прем'єр Індії Нарендра Моді також привозив в Україну свій мирний план
Прем'єр Індії Нарендра Моді також привозив в Україну свій мирний план. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

Навіть якщо морально важко, Україна повинна це зробити, каже експерт

Україна не повинна відмовлятися від розгляду мирних ініціатив, які звучать боку представників Китаю, Індії, Бразилії та Південної Африки. А з допомогою "човникової дипломатії" намагатися донести до них свою позицію і переконати у правильності саме нашої Формули миру.

Про це в ефірі YouTube-каналу Telegraf UA розповів політолог, завідувач кафедри міжнародних відносин Національного університету "Києво-Могилянська академія" та директор Школа політичної аналітики НаУКМА Максим Яковлєв.

На його думку, якщо президент ПАР Сіріл Рамафоса показує Україні свій мирний план з 10 пунктів, то нам не слід доводити, що ми — не слон чи жираф, а треба дякувати і з вигодою для себе використати його візит.

Як приклад Максим Яковлєв навів аргументацію Києва, висловлену на переговорах із Індонезією, про вступ України в НАТО, проти якого виступає Росія.

— Росія вторглася [в Україну], вона — однозначно агресор. І причому тут розширення НАТО, якщо Фінляндія і Швеція вступили в Альянс. А від Гельсінкі до Санкт-Петербурга куди ближче, аніж від Києва, — нагадує очевидні речі політолог.

І хоча очолюваний Китаєм "клуб друзів миру" висловлює вигідні Росії наративи, нам слід вислухати, що пропонують Україні, каже політичний експерт.

— Є ініціатива зібрати друзів миру, які виступають за перемовини, за дипломатичне вирішення питання — західних партнерів і представників Глобального Півдня. Показати, що ми готові вислухати, що ми готові дослухатися до, можливо, цікавих пропозицій. Це дипломатичною мовою означає: ми засвідчуємо свою повагу, показуємо, що теж докладаємо дипломатичні зусилля. Це треба робити, навіть якщо морально важко. Це треба робити, щоб показати — ми договороздатні і готові слухати.

А одразу "відшивати" тих, хто приїжджає з якимись пропозиціями — погана ідея, вона не спрацьовує. Бо є люди, які хочуть допомогти, але не розуміють, як щодо нас можуть бути корисними. Ми не хочемо їх образити, щоб не рвати стосунки, тому все одно вимушені це вислухати. Я не бачу великої біди в тому, щоб послухати і показати, що ми дипломатичні, — резюмував Максим Яковлєв.

"Телеграф" писав, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що глава української держави Зеленський може інтегрувати китайсько-бразильський мирний план в нашу Формулу миру.

Теги:
#ПАР #Переговори #Формула миру