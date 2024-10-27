Про вибори, війська КНДР і переговори з РФ: головні заяви з нового інтерв'ю Єрмака

Обмеження на завдання ударів усередину російської території повинні бути скасовані

Для того, щоб розпочати переговори з РФ, необхідно повернутися до ситуації, яка була до повномасштабного вторгнення. Після цього вже можна говорити про те, як повернути наш суверенітет до кордонів 1991 року.

Про це глава офісу президента сказав в інтерв’ю італійському виданню Corriere della Serra. За його словами, нам потрібно більше зброї та обмеження на завдання ударів усередину російської території має бути скасовано.

"Зеленський ніколи не говорив про територіальний компроміс. Але правда, він був готовий вести переговори, виходячи із ситуації напередодні російського вторгнення. Для нас Крим та Донбас залишаються українськими, вони не підлягають обговоренню... Нас запевняють, що країни Глобального Півдня також засуджують російське вторгнення і захоплення територій силою. Однак для того, щоб почати переговори, необхідно повернутися до ситуації, яка була до того, як два роки тому о четвертій ранку пролунав перший російський постріл"— заявив Єрмак.

Єрмак також наголосив на тому, що уряд України не боїться перемоги Дональда Трампа на майбутніх виборах. Офіс президента впевнений у тому, що підтримка України з боку США триватиме у будь-якому разі.

"Можу сказати, що ми повернулися зі США з упевненістю, що жоден із двох кандидатів не бажає дозволити Путіну виграти цю війну і що військова підтримка триватиме. Трамп також говорить про необхідність справедливого миру. Республіканська партія, хоч і відрізняється від Демократичної партії, добре знає, що на нас напали і нас неможливо перемогти", — сказав голова ОП.

Головні тези з інтерв’ю Єрмака:

Вибори в Україні відбудуться відразу після закінчення війни;

Зеленський може інтегрувати китайсько-бразильський мирний план до української формули миру;

Окремі країни підтримують наш вступ до НАТО вже в найближчі роки;

Недостатньо припинити бойові дії — ми маємо запобігти наступним проявам агресії;

Зеленський має міцні стосунки з прем’єр-міністром Мелоні, яка сьогодні є одним із найбільших лідерів Європи;

Фактично, ми зараз перебуваємо у стані війни з Північною Кореєю. Північнокорейські солдати будуть перекинуті цими днями на Курський фронт і почнуть боротися проти наших військ;

Нам потрібно більше зброї та обмеження на завдання ударів усередині російської території мають бути скасовані;

Ми не боїмося перемоги Трампа на виборах. Жоден із двох кандидатів не бажає дозволити Путіну виграти цю війну і військова підтримка продовжуватиметься;

Мені начхати, що говорить Путін. Ми не можемо збудувати мирну пропозицію, дозволяючи на себе впливати тим, хто хотів цієї війни.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак звернувся до Фінляндії із закликом допомогти у встановленні миру в Україні.

Він сказав, що Київ готовий обговорювати всі можливі варіанти вирішення конфлікту, але за дотримання територіальної цілісності України.