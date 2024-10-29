Мирні переговори з Росією пройдуть в Індії? Українцям пояснили слова Зеленського

Це скоріш за все був "політичний реверанс"

Президент Володимир Зеленський справді може розглядати Індію як майданчик для проведення переговорів між Україною та Росією. Однак це буде можливе лише на наших засадах та виключно на наших умовах.

Про це заявив кандидат політичних наук, доцент, завідувач кафедри міжнародних відносин та директор Школи політичної аналітики Києво-Могилянської академії Максим Яковлєв в ексклюзивному коментарі "Телеграфу". За його словами, потрібно враховувати той факт, що країни-партнери України мають своє особливе уявлення про саму ідею "переговорів" і по-іншому дивляться на це.

"Країни глобального партнерства мають свої уявлення про саму ідею переговорів. Вони думають, що цілком можна сісти за стіл із Путіним і про щось з ним домовитися. Вони по-іншому дивляться на ці речі. Це правда", — сказав експерт.

На думку Яковлєва, попри це Володимир Зеленський справді може розглядати Індію як місце проведення переговорів між Україною та Росією. Однак це буде можливе лише на наших умовах.

Заява ж президента України The Times of India про те, що прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді може вплинути на завершення війни, потрібно сприймати як "політичний реверанс".

"Тому я вважаю, що це можливо (переговори України та РФ в Індії — ред.), але тільки на українських засадах. Українці, які страждають від війни і знають, що таке реальна війна знаходяться в іншому контексті, розумієте. Тому я вважаю, що робити такі реверанси демпломатичні, це може й правильно. Подивимося, що з цього вийде. Плюс візит Моді в Україну, це дійсно була історичний та дуже важливий візит", — резюмував експерт.

Більше відповідей на питання про останні міжнародні події ви можете побачити на ютуб-каналі "Телеграфу" у повній версії інтерв’ю з кандидатом політичних наук, доцентом, завідувачем кафедри міжнародних відносин та директором Школи політичної аналітики Києво-Могилянської академії Максимом Яковлєвим:

Нагадаємо, Володимир Зеленський в інтерв’ю The Times of India заявив, що прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді може вплинути на те, щоб в Україні закінчилася війна. Країна могла б блокувати постачання російських енергоресурсів, що позначилося б на економіці та військово-промисловому комплексі агресора.

Крім того, Зеленський припускає, що є можливість переговорів між Україною та Росією в Індії. Він сказав, що, безперечно, переговори можуть бути і в Індії, "і прем’єр-міністр Моді справді може це зробити".

Але, як наголосив президент в інтерв’ю, переговори мають відбутися "у нашому форматі, тому що війна йде на нашій землі".

Відносини між Індією та Україною

23 серпня прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді відвідав Київ з офіційним візитом, під час якого було підписано чотири угоди про співпрацю між Індією та Україною.

За даними Bloomberg, Індія зараз є другим найбільшим постачальником заборонених технологій до Росії після Китаю, що викликає занепокоєння на фоні війни в Україні.

Раніше "Телеграф" розповідав, що канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив за політичне врегулювання війни Росії проти України. Він підтримав посередництво Індії з цього питання.