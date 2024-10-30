Выслушать переговорщиков или сразу "отшить"? Как Украине реагировать на выгодные России мирные инициативы

Даже если морально тяжело, Украина должна это сделать, говорит эксперт

Украина не должна отказываться от рассмотрения мирных инициатив, звучащих со стороны представителей Китая, Индии, Бразилии и Южной Африки. А с помощью "челночной дипломатии" пытаться донести до них свою позицию и убедить в правильности именно нашей Формулы мира.

Об этом в эфире YouTube-канала Telegraf UA рассказал политолог, заведующий кафедрой международных отношений Национального университета "Киево-Могилянская академия" и директор Школа политической аналитики НаУКМА Максим Яковлев.

По его мнению, если президент ЮАР Сирил Рамафоса показывает Украине свой мирный план из 10 пунктов, то нам не следует доказывать, что мы — не слон или жираф, а нужно благодарить и с выгодой для себя использовать его визит.

В качестве примера Максим Яковлев привел аргументацию Киева, высказанную на переговорах с Индонезией, о вступлении Украины в НАТО, против которого выступает Россия.

— Россия вторглась [в Украину], она — однозначно агрессор. И причем тут расширение НАТО, если Финляндия и Швеция вступили в Альянс. А от Хельсинки до Санкт-Петербурга куда ближе, чем от Киева, — напоминает очевидные вещи политолог.

И хотя возглавляемый Китаем "клуб друзей мира" высказывает выгодные России нарративы, нам следует выслушать, что предлагают Украине, говорит политический эксперт.

— Есть инициатива собрать друзей мира, выступающих за переговоры, дипломатическое решение вопроса — западных партнеров и представителей Глобального Юга. Показать, что мы готовы выслушать, что мы готовы прислушаться к, возможно, интересным предложениям. Это на дипломатическом языке означает: мы свидетельствуем о своем уважении, показываем, что тоже прилагаем дипломатические усилия. Это нужно делать, даже если морально тяжело. Это нужно делать, чтобы показать — мы договороспособны и готовы слушать.

А сразу "отшивать" тех, кто приезжает с какими-то предложениями — плохая идея, она не срабатывает. Потому что есть люди, которые хотят помочь, но не понимают, как по отношению к нам могут быть полезны. Мы не хотим их обидеть, чтобы не рвать отношения, поэтому все равно это вынуждены выслушать. Я не вижу большой беды в том, чтобы послушать и показать, что мы дипломатичны, — резюмировал Максим Яковлев.

"Телеграф" писал, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что глава украинского государства Зеленский может интегрировать китайско-бразильский мирный план в нашу Формулу мира.