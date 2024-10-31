Не тільки снаряди. Топ-7 видів зброї, яку Сеул може передати Україні

Сеул давно конкурує із Заходом на ринку основних видів зброї

Поки у Вашингтоні чекають результатів президентських виборів, Україна може отримати воєнну допомогу від Південної Кореї, оборонка котрої давно вже вийшла на рівень найкращих зразків натовської техніки.

Про це в ефірі YouTube-каналу Telegraf UA розповів виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло.

За його словами, найближчим часом між Києвом і Сеулом має відбутися обмін делегаціями, і Південна Корея направить в Україну інструкторів, а по суті – розвідників, яким дуже цікаво побачити, на що здатна північнокорейська армія, яка не воювала з 1953 року.

— І я вірю, що буде відкрито ринок зброї Південної Кореї. Там є дуже широка номенклатура, яка нас цікавить. Південнокорейський ВПК конкурує із західним і має аналоги фактично на всі основні зразки зброї, які використовують Сили оборони України, — пояснює воєнний експерт. — Це танки К2, які вважаються конкурентами "Леопардів"; САУ К9, які хочуть конкурувати з Panzerhaubitze 2000; реактивні системи K239 (вони меншої дальності, аніж HIMARS), але можуть досить ефективно вражати цілі на відстані 70-80 км; літаки FA-50, які вважаються аналогами F-16 і багато-багато іншої номенклатури.

За його словами, збройні сили Південної Кореї мають надлишкові 200 тис. снарядів калібру 105 мм. А 105-й і 155-й — це основні калібри західної артилерії, яку використовують Сили оборони України. Окрім того, вони мають ще радянсько-російську техніку — десь до півсотні танків Т-80 і десь понад півсотні БМП-3.

— Вони не в дуже гарному стані, тому що використовувалися на полігонах для навчань й імітації атаки північнокорейських військ, — каже Дмитро Жмайло. — Але навіть передача цієї російської техніки, яку Південна Корея отримала за борги на початку 2000-х, може нам суттєво допомогти. Якщо не в строю, то ці машини можуть стати "донорами" запчастин для наших зразків озброєння ще радянського виробництва, яке пройшло глибоку модернізацію.

На думку військового експерта, це той мінімальний крок, який може зробити Сеул, тому що Україна фактично зменшує загрозу для цієї далекосхідної країни. Адже запаси північнокорейських снарядів скорочуються, а їхній військовий контингент, частину якого відправили до Росії, також зменшується. Тож він сподівається, що Сеул також буде послідовним у своїй політиці і ми швидше доб'ємося конкретних зрушень.

Раніше Телеграф писав, чому Південна Корея не відправляла снаряди Україні.