У Південній Кореї відповіли, чому не відправляли снаряди Україні

Поки що переговори про постачання озброєння не ведуться

Південна Корея не розглядала варіантів із постачанням в Україну артилерійських снарядів калібру 155-мм. Київ ніколи не надсилав такий запит Сеулу.

Про це повідомляє агентство Yonhap із посиланням на представника адміністрації президента Південної Кореї. Він повідомив, що наразі передача боєприпасів не розглядається.

Водночас він зазначив, що якщо постачання і обговорюватиметься, то насамперед йтиметься про оборонне озброєння. Хоча минулого тижня президент Юн Сок Йоль говорив, що можливість постачання зброї Україні залежатиме від рівня співпраці між КНДР та Росією, наразі жодної конкретики в його адміністрації не дають.

При цьому він додав, що Київ має намір призначити спеціального представника, який має прибути до Сеула протягом наступних кількох днів. Через нього здійснюватиметься комунікація між Україною та Південною Кореєю з усіх питань, пов’язаних зі співпрацею Пхеньяну та Москви.

Представник південнокорейського президента також додав, що наразі відомо про те, що солдати КНДР були переодягнуті у російську військову форму, що говорить про їхню інтеграцію до окупаційної армії. У цих військовослужбовців також було вилучено телефони, а їхнім сім’ям розповіли, що вони перебувають на військових навчаннях.

Як повідомлялося раніше, у Сеулі повідомили, що більшість північнокорейських солдатів у Росії є молодими людьми трохи старшими за 20 років. Деяким із них, втім, ще менше.