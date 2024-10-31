Не только снаряды. Топ-7 видов оружия, которое Сеул может передать Украине

Сеул давно конкурирует с Западом на рынке основных видов оружия

Пока в Вашингтоне ждут результатов президентских выборов, Украина может получить военную помощь от Южной Кореи, которая давно уже вышла на уровень лучших образцов натовской техники.

Об этом в эфире YouTube-канала Telegraf UA рассказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

По его словам, в ближайшее время между Киевом и Сеулом должен состояться обмен делегациями, и Южная Корея направит в Украину инструкторов, а по сути разведчиков, которым очень интересно увидеть, на что способна северокорейская армия, которая не воевала с 1953 года.

— И я верю, что будет открыт рынок оружия Южной Кореи. Там очень широкая номенклатура, которая нас интересует. Южнокорейский ВПК конкурирует с западным и имеет аналоги фактически на все основные образцы оружия, которые используют Силы обороны Украины, — объясняет военный эксперт. — Это танки К2, которые считаются конкурентами "Леопардов"; САУ К9, которые хотят конкурировать с Panzerhaubitze 2000; реактивные системы K239 (они меньшей дальности, чем HIMARS), но могут довольно эффективно поражать цели на расстоянии 70-80 км; самолеты FA-50, считающиеся аналогами F-16 и много-много другой номенклатуры.

По его словам, вооруженные силы Южной Кореи обладают избыточным 200 тыс. снарядов калибра 105 мм. А 105-й и 155-й — это основные калибры западной артиллерии, которую используют Силы обороны Украины. Кроме того, у них еще советско-российская техника — где-то до полусотни танков Т-80 и где-то более полусотни БМП-3.

— Они не в хорошем состоянии, потому что использовались на полигонах для учений и имитации атаки северокорейских войск, — говорит Дмитрий Жмайло. — Но даже передача этой российской техники, которую Южная Корея получила за долги в начале 2000-х, нам может существенно помочь. Если не в строю, то эти машины могут стать "донорами" запчастей для наших образцов вооружения еще советского производства, прошедшего глубокую модернизацию.

По мнению военного эксперта, это тот минимальный шаг, который может сделать Сеул, потому что Украина фактически уменьшает угрозу этой дальневосточной стране. Ведь запасы северокорейских снарядов сокращаются, а их военный контингент, часть которого отправлена в Россию, также уменьшается. Он надеется, что Сеул также будет последовательным в своей политике и мы скорее добьемся конкретных сдвигов.

Ранее Телеграф писал, почему Южная Корея не отправляла снаряды Украине.