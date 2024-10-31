У НБУ назвали номінал банкнот, які почнуть вилучати з обігу вже з 1 листопада

Важлива інформація, яку необхідно взяти до відома

Національний банк України з 1 листопада розпочне поступове вилучення з обігу банкнот номіналами 50 та 200 гривень зразків 2003-2007 років. Їх замінятимуть на сучасніші, які були випущені після 2014 року.

Про це повідомили у прес-службі НБУ. У відомстві наголосили, що громадянам не потрібно спеціально обмінювати банкноти старого зразка.

НБУ спільно з іншими банками поступово вилучатиме з готівкового обігу України банкнот номіналами 50 та 200 гривень зразків 2003-2007 років. Їх замінятимуть банкнотами аналогічних номіналів сучасного покоління (зразка 2014 року та наступних років випуску).

"Громадянам не потрібно їх спеціально обмінювати. Вони можуть без обмежень продовжувати розраховуватися банкнотами старого зразка, оскільки ті залишатимуться дійсними платіжними засобами", — йдеться у повідомленні.

Також у НБУ наголосили, що процес заміни відбуватиметься поступово, без впливу на готівкові розрахунки.

Як відбувається заміна "старих" гривень на нові

Починаючи з 1 листопада, банки перестануть видавати з кас банкноти номіналами 50 і 200 гривень зразків 2003-2007 років. Також НБУ припинить видавати ці банкноти банкам, інкасаторським компаніям та компаніям з обробки готівки.

Потрапляючи в банки, "старі" 50 і 200 гривень більше не повертатимуться в обіг, а вилучатимуться і передаватимуться до Національного банку для подальшого їх перерахунку та утилізації.

Навіщо змінюють банкноти старого зразка на нові

Ця процедура підвищує якість готівки в обігу, оскільки банкноти нових зразків є більш сучасними та захищеними.

Заміна "старих" 50 та 200 гривень завершить цей процес і банкнотно-монетний ряд гривні міститиме лише грошові знаки сучасного покоління.

"Цей процес відбувається поступово і не створює незручностей для розрахунків готівкою, одночасно приносить користь і державі, і банкам, і торговим мережам, і громадянам", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за результатами 2023 року в Україні залишається низьким рівень підробки банкнот національної валюти. Він навіть дещо скоротився.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Україна активно обговорює можливе перейменування "копійок" на "кроки". Національний банк України виступив із ініціативою змінити назву розмінної монети, аргументуючи це потребою відновити національні традиції.