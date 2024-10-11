В Нацбанку знову просять перейменувати копійку на "шаг": назвали важливу причину

Лист оприлюднили в Мережі

В Україні активно обговорюють можливе перейменування "копійок" на "шаги". Національний банк України виступив з ініціативою змінити назву розмінної монети, аргументуючи це потребою відновити національні традиції. Попри неоднозначне сприйняття громадськістю, схоже, що зміни все ж відбудуться.

У Мережі з'явився лист від НБУ до спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука щодо перейменування копійок на шаги. У документі Нацбанк просить підтримати ініціативу з "відновлення історичної справедливості" у сфері грошового обігу. НБУ аргументує, що назва "копійка" є чужорідною для України та символом російської окупації протягом останніх трьох століть. Опублікував лист нардеп Данило Гетманцев.

Перейменування "копійок" на "шаги": пояснення

Національний банк розробив проєкт законодавчих пропозицій для зміни назви розмінної монети. Для реалізації ініціативи потрібно внести зміни до низки законів, зокрема "Про Національний банк України", "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", "Про пенсійне забезпечення", а також до Податкового кодексу України.

НБУ наголошує, що ухвалення законодавчих змін не передбачає додаткових витрат. Карбування нових монет не вимагатиме миттєвого вилучення копійок з обігу. За умови достатнього перехідного періоду це не викличе хвилювань серед населення чи бізнесу.

Ініціатива НБУ підкріплена експертними висновками фахівців Національної академії наук України, зокрема Інституту мовознавства ім. О. Потебні та Інституту історії України. Також її підтримали 50 учасників Першої нумізматичної щорічної конференції "Money & Banking: гроші та банки в історії Європи".

Національний банк планує у 2025 році відкарбувати 20 мільйонів нових монет. У листі до Стефанчука голова НБУ Андрій Пишний зазначає, що зараз від парламенту залежить, чи будуть це "радянські копійки", чи "українські шаги".

НБУ розглядає цю зміну як крок до завершення грошової реформи та розриву зв'язків української національної валюти з країною-агресором. Банк вважає, що повернення до назви "шаг" дозволить відродити національні традиції в номінації грошей.

Ініціатива викликала жваве обговорення в суспільстві. Прихильники зміни вбачають у ній важливий символічний крок до утвердження української ідентичності. Критики ж вказують на можливі незручності та витрати, пов'язані з перейменуванням.

Раніше "Телеграф" також розповідав про копійки та "шаги". Віталій Шапран вважає, що рішення НБУ створює корупційні ризики та показує радянський стиль роботи.