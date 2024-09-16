Скарби у гаманцях: 1 копійку 1992 року продають за шалену суму (фото)

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Монети, які вийшли з обігу, часто стають цінним надбанням для колекціонерів. Деякі екземпляри можуть коштувати в сотні разів більше за свій номінал.

Особливу увагу нумізматів привертають рідкісні варіанти карбування. Наприклад, на майданчику з продажу антикваріату та колекційних речей Violity можна знайти чимало цікавих пропозицій для поціновувачів монет.

Чим особлива монета та як її відрізнити

Монета 1992 року випуску номіналом 1 копійка — це обігова монета України. Її аверс прикрашає тризуб, напис "Україна" та рік карбування. На реверсі зображено стилізований вінок із листя та ягід, а також вказано номінал "1 копійка". Існує два типи штампів реверсу: АА з дрібними ягодами і тонким шрифтом та АЕ з великими ягодами і товстим шрифтом.

Вартість більшості монет 1992 року не перевищує їхнього номіналу в 1 копійку. Проте деякі різновиди можуть коштувати значно дорожче. Найцінніші екземпляри — це монети з особливостями карбування.

Різновид 1.11АЕ з великими ягодами та округлою верхівкою правого верхнього листа може коштувати від 4000 до 14000 гривень. На аукціонах такі монети з'являються нечасто, тому ціна може сягати 10000-12000 гривень. Нещодавно на одному з аукціонів за таку копійку заплатили 12500 гривень.

Монета типу 1.2АА з прямою верхівкою правого верхнього листа та маленькими ягодами оцінюється в 500-900 гривень. Цей різновид іноді плутають зі штампом 1.3, тому важливо звертати увагу на гравіювання зерен.

Найрідкісніший і найдорожчий варіант — 1.35АА з маленькими ягодами та ступінчастою верхівкою правого верхнього листа. Його вартість починається від 11000 гривень. У березні 2023 року одну таку монету продали за 17600 гривень.

Для колекціонерів-початківців важливо вміти розрізняти ці нюанси. Детальні порівняння варіантів гравіювання можна знайти у каталозі І. Т. Коломійця, який є авторитетним джерелом інформації для нумізматів.

Нині на аукціонних майданчиках можна знайти різні пропозиції щодо продажу монет 1992 року номіналом в 1 копійку. Наприклад, автор одного з поточних лотів пропонує монету за 752 гривні (ціна може ще зрости залежно від кількості охочих придбати). Це монета різновиду 1.2АА.

Раніше "Телеграф" писав, що звичайні на вигляд 50 копійок продають за 10 000 гривень. Вони мають одну особливість.