Кравець та швець: чи ви знаєте, хто з них шиє одяг, а хто — взуття?

Багато хто плутається у значенні слів "швець" і "кравець", а ще більше питань виникає із жіночими відповідниками цих професій

Українська мова багата на цікаві нюанси, які часом можуть заплутати будь-кого. Вони охоплюють різні аспекти — від граматики та фонетики до лексики та стилістики.

Сьогодні розберемося з професіями, пов'язаними з шиттям, та їхніми фемінітивами, які часто викликають запитання.

Хто такий кравець?

Кравець — це майстер з пошиву одягу. Здавалося б, просто, але коли справа доходить до жіночих відповідників цієї професії, виникає цікавий момент. Для жінки, яка шиє одяг, маємо аж два варіанти:

кравчиня,

швачка.

Обидва ці слова є правильними фемінітивами до слова "кравець".

А хто такий швець?

Швець — це майстер, який спеціалізується на пошитті взуття. І тут важливо не заплутатися, адже фемінітивом до професії "швець" буде:

шевкиня.

Не варто плутати: швачка — це не жіночий відповідник до слова "швець", а один із фемінітивів до слова "кравець".

Підсумуємо:

Майстер з шиття одягу:

чоловік — кравець,

жінка — кравчиня або швачка.

Майстер з шиття взуття:

чоловік — швець,

жінка — шевкиня.

Такі мовні тонкощі збагачують нашу мову та роблять її унікальною. Правильне вживання професійних назв та їхніх фемінітивів — це важлива частина грамотного мовлення.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно називати різні магазини українською. Адже "лавка" – для сидіння.\