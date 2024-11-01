Кравець та швець: чи ви знаєте, хто з них шиє одяг, а хто — взуття?
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Багато хто плутається у значенні слів "швець" і "кравець", а ще більше питань виникає із жіночими відповідниками цих професій
Українська мова багата на цікаві нюанси, які часом можуть заплутати будь-кого. Вони охоплюють різні аспекти — від граматики та фонетики до лексики та стилістики.
Сьогодні розберемося з професіями, пов'язаними з шиттям, та їхніми фемінітивами, які часто викликають запитання.
Хто такий кравець?
Кравець — це майстер з пошиву одягу. Здавалося б, просто, але коли справа доходить до жіночих відповідників цієї професії, виникає цікавий момент. Для жінки, яка шиє одяг, маємо аж два варіанти:
- кравчиня,
- швачка.
Обидва ці слова є правильними фемінітивами до слова "кравець".
А хто такий швець?
Швець — це майстер, який спеціалізується на пошитті взуття. І тут важливо не заплутатися, адже фемінітивом до професії "швець" буде:
- шевкиня.
Не варто плутати: швачка — це не жіночий відповідник до слова "швець", а один із фемінітивів до слова "кравець".
Підсумуємо:
Майстер з шиття одягу:
- чоловік — кравець,
- жінка — кравчиня або швачка.
Майстер з шиття взуття:
- чоловік — швець,
- жінка — шевкиня.
Такі мовні тонкощі збагачують нашу мову та роблять її унікальною. Правильне вживання професійних назв та їхніх фемінітивів — це важлива частина грамотного мовлення.
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