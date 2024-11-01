"Кравець" и "швець": знаете ли вы, кто из них шьет одежду, а кто — обувь?
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Многие путаются в значении слов "швець" и "кравець", а еще больше вопросов возникает с женскими соответствиями этих профессий
Украинский язык богат интересными нюансами, которые иногда могут запутать любого человека. Они охватывают разные аспекты – от грамматики и фонетики до лексики и стилистики.
Сегодня разберемся с профессиями, связанными с шитьем, и их феминитивами, часто вызывающими вопросы.
Кто такой "кравець"?
"Кравець" — это мастер по пошиву одежды. Казалось бы просто, но когда дело доходит до женских соответствий этой профессии, возникает интересный момент. Для женщины, которая шьет одежду, есть два варианта:
- кравчиня,
- швачка.
Оба эти слова являются правильными феминитивами к слову "кравець".
А кто такой "швець"?
"Швець" – это мастер, специализирующийся на пошиве обуви. И здесь важно не запутаться, ведь феминитивом к профессии "швець" будет:
- шевкиня.
Не стоит путать: швачка — это не женское соответствие к слову "швець", а один из феминитив к слову "кравець".
Подытожим
Мастер по шитью одежды:
- мужчина — кравець,
- женщина — кравчиня або швачка.
Мастер по шитью обуви:
- мужчина — швець,
- женщина – шевкиня.
Такие языковые тонкости обогащают наш язык и делают его уникальным. Правильное употребление названий профессий и их феминитивов – это важная часть грамотной речи.
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