Допомагав "Роскосмосу" та мав паспорт РФ: у Харківській області затримали зрадника

Правоохоронці викрили підприємця з Харкова, який дистанційно калібрував спеціалізоване радіолокаційне обладнання для військових проєктів РФ

У Харківській області викрили 47-річного громадянина України. Він допомагав Росії налаштовувати радіолокаційні космічні супутники військово-цивільного призначення "Кондор-ФКА" та "Обзор-Р".

Про це повідомляє поліція. У 2023 році обладнання було виведено на орбіту Землі і надавало можливість ворогу проводити цілодобову розвідку сил ЗСУ та коригувати удари по позиціях українських воїнів.

Перебуваючи в Харкові, чоловік протягом 2023-2024 років забезпечував віддалене налаштування, калібрування та коригування спеціалізованого радіолокаційного обладнання в інтересах військово-космічних сил РФ у співпраці з іншими підприємствами ворога.

Надалі апаратура інтегрувалася до космічних супутників, випробування яких проводилися на спеціальному полігоні у Волгоградській області РФ.

Фігурант є директором юридичної особи, зареєстрованої у Росії та має зв’язки з представниками державної корпорації з космічної діяльності "роскосмос". А також отримав паспорт громадянина Росії.

Чоловік підтримував ідеологічну агресію РФ проти України, будучи активним учасником державної програми "содействія добровольному пєрєсєленію в РФ соотєчественніков, проживающих за рубежом".

Поліцейські за силової підтримки спецпризначенців ТОР та БПОП провели 14 санкціонованих обшуків за місцем мешкання фігуранта і його можливих спільників на території Харкова, Львова та Дніпропетровської області. Вилучено документи, печатки, комп'ютерну техніку та електронні носії інформації, а також вилучені грошові кошти в іноземній валюті, зокрема рублях РФ, на загальну суму близько 11 млн грн.

Слідчі СБУ оголосили фігуранту підозру у пособництві державі-агресору за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої. Суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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