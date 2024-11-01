СБУ затримала колишнього регіонала, який наводив ракети по ТЦК (фото)

Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна

Служба безпеки України затримала ексдепутата-регіонала, який працював ФСБ РФ та наводив російські удари на Сумщину. Ним виявився 48-річний ексдепутат Шосткінської міськради від забороненої Партії регіонів.

За матеріалами справи, він шпигував за Силами оборони та закликав росіян бомбардувати місто. Про це повідомила пресслужба відомства на сторінці у Фейсбук.

Чоловік приховано відслідковував напрямки руху ешелонів ЗСУ. А також фіксував локації українських військ, які захищають прикордоння Сумщини. Для цього він на своєму авто об’їжджав місцевість та знімав відповідні фото і відео. Ексдепутат намагався з’ясувати потрібну йому інформацію від знайомих під час "побутових розмов".

Отримані відомості він відправляв кадровому співробітнику управління ФСБ по Брянській області. Його особу та персональні дані вже встановлено Службою безпеки.

В агентурних "звітах", окрім надання координат, зрадник просив росіян якнайшвидше завдавати ударів по місту, зокрема по будівлях ТЦК. Співробітники СБУ задокументували злочини ексдепутата і затримали його за місцем проживання у Шостці.

За даними слідства, фігурант був дистанційно завербований ФСБ у липні 2024 року. При обшуках у нього вилучено мобільний телефон із доказами підривної діяльності.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше "Телеграф" писав, що на тлі інформації про участь військових КНДР у Курській області росіяни запустили новий і вкрай безглуздий фейк. Вони поширюють інформацію про нібито евакуацію бездомних тварин на Сумщині, бо північнокорейські військові "можуть їх з’їсти".