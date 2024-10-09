Вся підлога в грошах: у Рівному розкрили цікаву схему ухиляння мобілізації через МСЕК

Поліція та СБУ припинили чергову злочинну схему

СБУ та поліція викрили чергову злочинну схему щодо ухилення від мобілізації. У Рівному було затримано двох жінок, які за гроші допомагали чоловікам уникнути військової служби.

Про це повідомив пресцентр Національної поліції України. Правоохоронні органи провели 48 обшуків, під час яких було вилучено понад 14 мільйонів гривень (понад 340 тисяч доларів — ред), документацію, мобільні телефони, банківські картки, комп’ютерну техніку. За даними слідства, злочинну схему організувала 50-річна мешканка Рівненського району разом із двома спільниками.

За грошову винагороду зловмисники фальшували історії хвороб пацієнтів, щоб зробити їх непридатними для військової служби. До схеми було залучено посадових осіб медико-соціальних експертних комісій обласного центру.

Свої "послуги" жінки спочатку оцінили в 11400 доларів, а потім збільшили ціну ще на 5300 доларів. Під час затримання в одній із машин, а також на квартирі однієї з підозрюваних виявили величезну кількість грошей.

Затриманим загрожує до 5 років позбавлення волі.

Раніше "Телеграф" писав, хто із чоловіків до 25 років має право виїхати за кордон. Це стосується деяких студентів.