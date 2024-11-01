Помогал "Роскосмосу" и имел паспорт РФ: в Харьковской области задержан предатель

Правоохранители разоблачили предпринимателя из Харькова, дистанционно калибровавшего специализированное радиолокационное оборудование для военных проектов РФ

В Харьковской области разоблачили 47-летнего гражданина Украины. Он помогал России настраивать радиолокационные космические спутники военно-гражданского назначения "Кондор-ФКА" и "Обзор-Р".

Об этом сообщает полиция. В 2023 году оборудование было выведено на орбиту Земли и давало возможность врагу проводить круглосуточную разведку сил ВСУ и корректировать удары по позициям украинских воинов.

Находясь в Харькове, мужчина в течение 2023-2024 годов обеспечивал отдаленную настройку, калибровку и корректировку специализированного радиолокационного оборудования в интересах военно-космических сил РФ в сотрудничестве с другими предприятиями врага.

В дальнейшем аппаратура интегрировалась в космические спутники, испытания которых проводились на специальном полигоне в Волгоградской области РФ.

Фигурант является директором юридического лица, зарегистрированного в России и имеет связи с представителями государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос". А также получил паспорт гражданина России.

Муж поддерживал идеологическую агрессию РФ против Украины, являясь активным участником государственной программы "содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом".

Полицейские при силовой поддержке спецназовцев ТОР и БПОП провели 14 санкционированных обысков по месту проживания фигуранта и возможных его сообщников на территории Харькова, Львова и Днепропетровской области. Изъяты документы, печати, компьютерная техника и электронные носители информации, а также изъяты денежные средства в иностранной валюте, в том числе рублях РФ, на общую сумму около 11 млн грн.

Следователи СБУ объявили фигуранту подозрение в пособничестве государству-агрессору по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от десяти до двенадцати лет с лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от десяти до пятнадцати лет и с конфискацией имущества или без таковой. Суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей.

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