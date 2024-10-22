Понад 450 тисяч доларів та син - громадянин РФ: СБУ накрило ще одну керівницю обласної МСЕК (фото)

Вона оформила собі та синові інвалідність

Служба безпеки України вчергове завітала до обласної МСЕК, цього разу у керівниці Миколаївської структури знайшли понад 450 тис. доларів США і російський паспорт її сина

Про це повідомляє пресслужба. Зазначається, що викрито чергову схему в ухиленні від мобілізації.

"Під час обшуків у фігурантки виявлено понад 450 тис. доларів та колекцію ювелірних виробів, які вона переховувала за різними адресами. Так, більшу частину вилучених грошей та коштовностей знайдено в помешканні її сина – інтерна медичного вишу, в якого СБУ виявила також російський паспорт", — йдеться у повідомлені.

Правоохоронці не називають імені посадовиці, однак, за даними YouControl, Миколаївську МСЕК очолює Віра Бєлякова. Водночас на сайті Управління здоровʼя Миколаївської ОДА головою обласної МСЕК називають Віту Юскевич.

Зазначається, що її син оформив громадянство РФ ще до повномасштабного вторгнення. Проте посадовиця оформила на нього три незадекларовані квартири, аби приховати незаконні доходи.

Протягом 201-2023 років керівниця МСЕК у деклараціях зазначала тільки офіційні доходи, які перевищили 2 млн грн за вказаний період.

До того ж вона та її син з 2023 року мають другу групу інвалідності, яку оформлено незаконно. На основі цього вони отримували соцвиплати та пільги від держави.

"На підставі отриманих матеріалів вирішується питання щодо повідомлення чиновниці про підозру. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину", — додали в СБУ.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський розповів, як реагуватимуть на сотні випадків порушень МСЕК.

Раніше "Телеграф" писав, що буде з мільйонами, які конфіскували у голови МСЕК Хмельницького.