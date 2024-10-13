У Росії голові СБУ Малюку "пришили" чергове звинувачення, про що йдеться

Голові СБУ у РФ загрожує довічне позбавлення волі

У Росії голові СБУ Василю Малюку заочно висунули звинувачення через вибух на Керченському мосту влітку 2023 року. Російське звинувачення класифікувало атаку на міст як "терористичний акт".

Про це повідомляє російське інформаційне агентство "ТАСС". Посилаються на власні анонімні джерела в правоохоронних органах РФ.

"Слідство має достатньо підстав для висновку про обґрунтованість причетності Малюка Василя Васильовича до організації терористичного акту на Кримському мосту влітку 2023 року. Голові СБУ заочно подано обвинувачення у скоєнні злочину, передбаченого п. "б" ч. 3 ст. 205 КК РФ (терористичний акт, що спричинив загибель людей)", — розповіло джерело російського агентства.

За словами співрозмовника видання у правоохоронних органах РФ, причетність Малюка до так званого "теракту на Кримському мості" у 2023 році підтверджується, зокрема, результатами оперативно-розшукових заходів. Главі СБУ за осудною статтею КК РФ загрожує довічне позбавлення волі.

Крім того, російський СК вважає Малюка "організатором теракту на Кримському мості" 8 жовтня 2022 року. Нагадаємо, тоді було підірвано вантажівку, внаслідок чого спалахнули цистерни сусіднього вантажного поїзда. Слідство оцінило збитки від вибуху на мосту у суму близько 7 млрд рублів.

"Басманний суд Москви наприкінці березня цього року санкціонував заочний арешт Василя Малюка за звинуваченням у скоєнні теракту. Термін його арешту обчислюється з його екстрадиції на територію РФ чи з його затримання біля Росії. Мосміськсуд визнав законним рішення суду першої інстанції. Малюк також оголошений у федеральний та міждержавний розшук", — пише видання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що колишнього позаштатного радника Офісу президента Арестовича заочно заарештували у Росії. Таке рішення виніс Басманний суд Москви за так звані "заклики до здійснення терористичної діяльності та фейки про армію".