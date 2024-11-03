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Народила політику пʼятьох дітей: як виглядає дружина нардепа Артура Герасимова

Автор
Вікторія Козар
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Що відомо про дружину Артура Герасимова
Що відомо про дружину Артура Герасимова. Фото Колаж "Телеграфу"

Дружина політика займається маркетингом

Артур Герасимов — впливовий український політик, який є співголовою фракції партії "Європейська Солідарність". Водночас чиновник мав певні скандали з незадекларованим житлом і отримання дипломатичного рангу.

"Телеграф" розповість про кар'єру політика, а також про його особисте життя.

Що відомо про Артура Герасимова

До старту політичної кар'єри чоловік певний час працював заступником, а згодом — і генеральним директором компанії "Українська Маркетингова Група". Також обіймав посади в Українській асоціації маркетингу, Європейській асоціації дослідників ринку та суспільної думки та Американській асоціації маркетингу.

Невдовзі Герасимов пішов у політику. Займався виборчою кампанією тодішнього кандидата в президенти Петра Порошенка на Донеччині. Згодом став членом наглядової ради "Спілки відродження Донбасу".

Після обрання Порошенка президентом став його представником у парламенті та народним депутатом. У Верховній Раді Герасимов був спершу головою фракції "Блок Петра Порошенка", а пізніше — співголовою фракції "Європейська Солідарність". Паралельно став головою підкомітету з питань оборонно-промислового комплексу. Згодом очолив делегацію ВР в Парламентській Асамблеї ОБСЄ.

Фото: "Слово і Діло"

У 2019 році знову став народним депутатом від "Європейської солідарності". Порошенко присвоїв Герасимову ранг Надзвичайного і Повноважного посла України. У дипломатичному середовищі обурились такому рішенню й сказали, що "присвоєння дипломатичних рангів високого рівня людям, які не є членами дипкорпусу, є непрофесійним і образливо з моральної точки зору".

У 2019 році президент Зеленський видав указ, в якому йдеться, що дипломатичний ранг Герасимову видали безпідставно. Політик не забарився з відповіддю й подав до суду на Зеленського, аби визнати його указ протиправним. Чиновнику вдалося виграти суд.

Фото: "Київ Влада"

У 2021 році журналісти з'ясували, що народний обранець має віллу в Іспанію, яку він не зазначав у декларації. Через це НАБУ розпочало кримінальне провадження проти Герасимова. У 2023 році чоловіка визнали винним у декларуванні недостовірної інформації. Йому призначили штраф у розмірі 51 тисячі гривень та заборонили обіймати певні посади. Згодом кримінальне провадження закрили.

Що відомо про дружину Артура Герасимова

Політик перебуває у шлюбі з Наталією Бухаловою. Вона є соціологом і генеральним директором UMG — "Української маркетингової групи", на посаді якої раніше перебував сам Герасимов. Подружжя виховує п'ятьох дітей — Катерину, Марію, Олександра, Георгія, Данила.

Фото: "Парламент.UA"

У своїх соцмережах жінка ділиться робочими дослідженнями та робить анонси виступів з маркетингу. А от особистим Бухалова практично не ділиться на публіку.

Фото: comments.ua
Фото з фейсбуку Наталії Бухалової

Раніше "Телеграф" розповідав, куди зник популярний український актор Михайло Кукуюк. Про чоловіка давно не було новин.

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#Особисте життя #Діяльність #Артур Герасимов