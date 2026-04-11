В Україні помітили незвичного хижого пухнастика: він є в Червоній книзі (фото)

Олена Руденко
Звіра побачили в горах Новина оновлена 11 квітня 2026, 12:44
Звіра побачили в горах.

Тварина живе в лісах чи в очереті

В горах в Івано-Франківській області помітили рідкісну тварину — лісового кота. Хижака, що занесений до Червоної книги, зустріли на території заповідника "Горгани".

Про це розповіли на Facebook-сторінці заповідника "Горгани". Кота лісового виявили та сфотографували під час здійснення заходів з охорони території та моніторингу біорізноманіття. Тварина є типовим, проте рідкісним представником фауни Горган.

Лісовий кіт

Кіт лісовий — де живе в Україні

Це вид хижих ссавців з роду кіт (Felis) родини котових (Felidae). Проживає у лісах Європи, Кавказу й півночі Туреччини. В Україні цей рідкісний ссавець підлягає охороні.

Кіт лісовий виглядає розкішно

На території нашої країни здебільшого проживає в Карпатах та на Закарпатті. Карпатська популяція сягає чисельності 300–400 особин. Невелика кількість мешкає в Чернівецькій області, на Волині та в Одеській області.

Лісовий кіт живе в горах на висоті 300–900 метрів. Обирає глухі ліси. Інколи селиться у плавнях в очеретяних заростях, часто влаштовує лігва на плавучих острівцях.

Як виглядає кіт лісовий

Вага самиць у середньому сягає 3,5 кг, а самців 5 кг. Довжина може сягати до 90 сантиметрів. Хутро може бути від коричневого до сірого забарвлення зі смугами на лобі та з боків. Хвостик — пухнастий з чорним кінчиком. Саме за цією характерною ознакою лісового кота легко відрізнити від домашнього.

Лісовий кіт має характерний хвіст

Популяція кота лісового залишається вразливою. Серед основних загроз: вирубування старих лісів та знищення природних оселищ, збільшення кількості туристів, розвиток індустріальних проєктів.

#Карпати #Івано-Франківська область #Гори #Кіт лісовий