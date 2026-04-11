Смішні меми про "кулічікі пєчьотє?" від українців рознесли Threads (фото)

Називати українську паску "кулічем" — це гріх

Великдень в Україні — це не лише про кошики та крашанки, а й про вічну боротьбу за чистоту мови. Цьогоріч у соцмережах знову розгорілася палка дискусія: як правильно називати святкову здобу і чому слово "куліч" змушує українців створювати десятки іронічних мемів.

Все почалося з допису користувачки Threads Олександри Дроздової. Жінка обурилася, що навіть на четвертий рік повномасштабного вторгнення у її стрічці продовжують миготіти "кулічі".

"Поясніть мені чому в тредсі всі масово почали називати пасочки кулічіками?", — обурюється користувачка.

Олександра поширила скриншоти постів, де українці хизуються випічкою, вживаючи чужорідне слово.

Реакція спільноти не забарилася. Користувачі іронізують, що слово "куліч" в Україні — це як "паляниця" для окупанта: одразу видає чужого. Більшість коментаторів запевняють: у їхніх колах кажуть виключно "паска", а "кулічі" залишилися десь за поребриком. Підписники почали масово ділитися мемами.

"А навіщо ми відкрили магазин "всьо для кулічєй" і залягли на даху навпроти магазину?"

"Я йому і доньку, я йому і квартиру і машину теж йому, а він на кухню заходить і питає: "кулічікі пєчьотє?"

Нагадаємо, філологи наголошують: в українській мові обрядовий великодній хліб називається паскою. Слово ж "куліч" є суто російським терміном, який не має стосунку до наших традицій.