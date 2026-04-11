О котрій зазвичай сходить Благодатний вогонь: чи є привід для паніки

Ця подія символізує перемогу добра над злом

У суботу, 11 квітня, в Єрусалимі у Храмі Гробу Господнього має зійти Благодатний вогонь. Церемонія запланована на 10:15-12:30, однак станом на 12:40 вогонь так і не зійшов.

"Телеграф" вирішив з'ясувати, як було в минулі роки та чи є привід перейматись. Зауважимо, що Благодатний вогонь символізує перемогу світла над темрявою, добра над злом та справедливості.

Торік, у 2025, у Велику суботу, 19 квітня, вогонь з'явився близько 14:30–14:36 за київським часом. Хоча церемонія також планувалась на ранок та обід. У минулі роки ситуація була схожа:

2024 — приблизно о 14:15.

2023 — приблизно о 15:00.

2022 — 14:30.

2021 — десь о 14:15.

2020 — десь о 14:20.

Тобто хвилюватись за затримку не слід, вона трапляється майже щороку. Хоча можливість того, що Благодатний вогонь не зійде неабияк тривожить вірян. Адже це вважатиметься знаком наближення кінця світу та приходу Антихриста. Багато вірян сприймають це як попередження про кінець часу на покаяння, прихід великих бід та духовний занепад людства.

Хоча священники та церква наголошують, що якщо Благодатний вогонь не зійде — це не привід для паніки. Адже Бог не діє через магію, а вогонь — це символ радості та надії.

Торік у храмі одночасно перебували близько 9 тисяч осіб.