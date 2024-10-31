Була єдиною на ТБ до 2000 року: як у молодості виглядала народний синоптик Наталка Діденко

Жінка продовжує розповідати про погоду на всю країну

Наталка Діденко — одна з найпопулярніших метеорологинь в Україні, яка ділиться прогнозами погоди на різних телеканалах. Цій професії жінка присвятила усе своє життя.

З чого починала кар'єру Наталка Діденко, який вигляд мала в молодості та чим займається зараз — знає "Телеграф".

Що відомо про Наталку Діденко

Жінка родом із Вінниччини. Після закінчення школи переїхала до столиці, де навчалась на географічному факультеті Київського державного університету. Там вона опановувала професію інженера-метеоролога.

Фото з інстаграму Наталки Діденко

Після закінчення вишу стала працювати в Українському Гідрометцентрі. У 1993 році жінка вийшла заміж за Сергія Діденка. Дітей у подружжя немає.

Фото з інстаграму Наталки Діденко

Фото з інстаграму Наталки Діденко

На початку 2000-х стала редакторкою програми "Нова погода" на "Новому каналі", де працювала 8 років. Упродовж 7 років була редакторкою та ведучою програми "Погода" на "Першому національному". Також протягом 1 року Діденко працювала редакторкою програми "Ранок з Інтером".

Пізніше стала редакторкою та ведучою прогнозу погоди телерадіокомпанії "Погода ТБ". Також Наталка упродовж 3 років була синоптикинею на Громадському телебачені та Громадському радіо. Цікаво, що тривалий час Діденко була єдиним синоптиком в Україні, яка ділилась прогнозом погоди на телебаченні.

Окрім цього, Діденко співпрацювала з компанією "Крафт Якобс Сушард" та журналом National Geographic Україна. До 2019 року створювала прогнози погоди для сайту meteo.ua. З 2016 року й дотепер жінка робить синоптичні прогнози у програмі "Погода" на каналі "Еспресо". Також метеорологиня має власну програму "Погода з Наталкою Діденко" на радіо "Країна ФМ".

Фото з інстаграму Наталки Діденко

Фото з інстаграму Наталки Діденко

Особливість Наталки Діденко як синоптика у тому, що вона ділиться прогнозами погоди цікаво та небанально. До того ж тривалий час жінка розповідала про погоду у кадрі зі своїм котом Апельмоном. Домашнього улюбленця Діденко не стало у 2023 році.

Наталка Діденко в молодості

Зараз синоптикиня продовжує розповідати про погоду на каналі "Еспресо" та радіо "Країна ФМ". Також вона ділиться прогнозами на своїй сторінці у фейсбуці, де має свою аудиторію.

Фото з фейсбуку Наталки Діденко

Також у фейсбуці жінка ділиться, як проводить час зі своїми рідними, друзями та колегами. Помітно, що метеорологиня відвідує театри, музеї, концерти, а ще показує своїх котів.

Фото з фейсбуку Наталки Діденко

Фото з фейсбуку Наталки Діденко

Фото з фейсбуку Наталки Діденко

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядала в молодості письменниця та публіцистка Оксана Забужко. Вона є переможницею багатьох літературних конкурсів і премій.