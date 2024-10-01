Була довіреною особою Путіна, а потім засудила його: куди зникла зірка радянського кіно Фатєєва

Жінка продовжує жити в країні-агресорці

Популярні актори часів Радянського Союзу часто висловлюються про війну Росії проти України. І чимало з них підтримує батьківщину, попри тривалу діяльність в країні-агресорці. Наприклад, акторка фільмів "Джентльмени удачі" та "Місце зустрічі змінити не можна" Наталія Фатєєва.

Хто така Наталія Фатєєва, якою була її діяльність та що каже про війну — розповість "Телеграф".

Що відомо про Наталію Фатєєву

Жінка народилась у Харкові в 1934 році. Здобула освіту в Харківському театральному інституті. Працювала дикторкою місцевої аматорської телестудії. Пізніше вступила до Всеросійського інституту кінематографії, де навчалась з Людмилою Гурченко та Зінаїдою Кирієнко.

Після закінчення вишу працювала в Державному театрі кіноактора та театрі Єрмолової в Москві. З того часу активно почалась зніматися в кіно. Переважно це були художні радянські стрічки, зокрема "Пісні моря", "Джентльмени удачі", "Місце зустрічі змінити не можна", "За законами воєнного часу", "Анна Павлова".

У 60-х роках вела ігри "КВК" та оцінювала гумористів у складі журі. Вела проєкт "Еколокол" на російському телебаченні. У 90-х продовжувала вести активну акторську діяльність. За участі Фатєєвої виходили стрічки "Бродвей моєї юності", "Кавалери Морської Зірки", "Корольов", "Три плюс два".

Цікаво, що згодом акторка вирішила спробувати свої сили в політиці. Вона входила до партії "Демократичний вибір Росії", а також стала довіреною особою Бориса Єльцина і Володимира Путіна, коли вони балотувались в президенти в 1996 і 2000 роках. Пізніше змінила свою думку й перейшла в "Партію народної свободи", яка була опозиційною до Путіна.

Одного разу пропутінський журналіст і ведучий Володимир Познер назвав Держдуму "Госдурой", але потім перепросив. Згодом акторка різко засудила Познера та російський парламент зокрема: "Дума — не просто дура. Вы — негодяи, отрабатывающие свой харч. А вы, парнишка-кагэбэшник — мерзавец. Вам от расплаты всё равно не уйти. А на ваш зомби-ящик я просто не хожу.

У 2013 році підтримувала кандидатуру Олексія Навального на виборах мера Москви та навіть повісила його банер на своєму балконі. Через рік — засудила анексію Росією Криму.

Що казала Фатєєва про війну

Ще у 2019 році Фатєєва висловлювалась, що Росія має манію величі. Вона зазначала, що російська влада є закомплексованою та її цікавить лише власне збагачення. Водночас вона визнавала незалежність Грузії та України.

Коли почалось повномасштабне вторгнення Фатєєва сказала, що ненавидить Путіна. Таку заяву вона зробила після того, коли дізналась про удар росіян по її рідному Харкову. Про це розповідав друг акторки Олександр Риклін.

У 2023 році Фатєєва розповідала, що їй заблокували рахунок в українському банку. Тому вона не може зняти кошти, які отримувала за звання почесної жительки Харкова. За словами акторки, вона довгий час не знімала кошти з картки, тож там була велика сума.

Водночас Фатєєва зізналась, що отримує російську пенсію в розмірі 35 тисяч рублів (14 тисяч гривень). Крім цього, жінка має доплату за звання народної артистки РРФСР та зарплатню з театру, в якому все ще перебуває на посаді.

Відомо, що упродовж останніх років в артистки виявили артроз, тож вона мала шість операцій. Пізніше проходила тривалу реабілітацію та пересувалась за допомогою милиць. Артистка живе сама в п'ятикімнатній квартирі в центрі Москви. Вона не підтримує зв'язок зі своїми дітьми, тож не бачила своїх внуків.

Раніше "Телеграф" писав, що каже про війну колишній ведучий "Розсміши коміка" Дмитро Шепелєв. Чоловік тривалий час працював в Україні.