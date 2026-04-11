Сходження благодатного вогню у 2026 буде унікальним. Де та коли дивитися трансляцію

Вважається, що в перші хвилини після сходження полум'я є "холодним" і не обпікає шкіру

У Храмі Гробу Господнього в Єрусалимі у Велику суботу перед Великоднем, 11 квітня 2026 року, відбудеться церемонія сходження Благодатного вогню. Цьогоріч через загрозу ракетних ударів до храму допустять лише обмежену кількість людей, а доступ до Старого міста суворо контролюватимуть.

"Телеграф" розповідає про сходження Благодатного вогню 2026. Традиційно церемонія розпочинається у суботу о 10:15 за місцевим часом, який збігається з київським. Трансляцію можна дивитися онлайн на ютуб-каналах українських медіа, у соціальних мережах та на провідних українських телеканалах.

Як зазначили у поліції Ізраїлю, правоохоронці та церковнослужителі досягли згоди, що з огляду на безпеку у 2026 році традиційні церемонії будуть проведені в символічному та обмеженому форматі. Наголошується, що через війну на Близькому Сході ситуація цього року унікальна, а умови не дозволяють проводити масові зібрання.

У самому храмі перебуватиме лише близько 50 осіб – представники духовенства та офіційні делегації. Доступ до Християнського кварталу Старого міста буде обмежено. Там встановлено блокпости, увійти можна лише за спеціальними цифровими перепустками.

Що таке Благодатний вогонь

Згідно з християнською традицією, апостол Петро побачив світло у гробі Ісуса після його воскресіння. Це світло стало символом небесного вогню, який щороку з'являється у Кувуклії (каплиці) у суботу перед Великоднем.

Храм Господній

Цьому передує усталена церемонія: патріарх входить до каплиці з 33 незапаленими свічками — за віком Христа — і залишається там наодинці. Він возносить до Бога молитви й свічки, як стверджується, загоряються самі собою. Він виходить із палаючими свічками — саме це полум’я вважається Благодатним.

Сходження Благодатного вогню

Перед входом священнослужителя ретельно перевіряють, щоб виключити можливість штучного підпалу. Після сходження вогонь передається паломникам, а також доставляється до інших країн, зокрема й в Україну.

"Телеграф" розповідав, як зійшов Благодатний вогонь у 2025 році. Торік у храмі одночасно перебували близько 9 тисяч осіб.