"Теоретично правильний, але…": нардеп розкритикував закон про дрова

Україна нині переживає складні соціально-економічні умови

Народний депутат Олексій Кучеренко розкритикував ухвалений Верховною Радою законопроєкт, який передбачає посилення кримінальної відповідальності за зберігання великих обсягів деревини невстановленого походження.

У коментарі виданню "Телеграф" нардеп зауважив, що законопроєкт точно не на часі. При цьому він підкреслив, що загалом підтримує документ, проте не під час воєнного стану.

"Я не проти… Він дійсно європейський. Він спрямований на те, щоб обіг незаконний деревини зупинити. Але зараз, коли умовно може в людей не бути грошей, світла, електроенергії, переселенців мільйони, яким гроші не оплачує держава… то ми їх за дрова будемо карати?" — мовив нардеп і додав, що ці "репресивні норми" могли б зачекати на імплементацію після закінчення воєнного стану.

Крім того, на думку Кучеренка, зараз, коли Україна переживає складні соціально-економічні умови, впровадження такого закону може призвести лише до загострення соціальної напруги в суспільстві.

Він також наголосив на тому, що замість того, аби переслідувати пересічних громадян, потрібно притягати до відповідальності посадовців, які "кришують" різні схеми в лісовій галузі та незаконну вирубку лісів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що в однієї категорії пенсіонерів хочуть забрати понад 2 тис. грн надбавки. Зміни заплановані у законопроєкті про бюджет на 2025 рік.