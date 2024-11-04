За них у в'язницю не посадять: чим можна опалювати будинок замість дров

На українському ринку є різні альтернативи дровам

Верховна Рада проголосувала за законопроєкт, який передбачає посилення кримінального покарання для осіб, які зберігають великі обсяги деревини невстановленого походження. Документ передбачає великі штрафи та навіть ув’язнення. Тож тепер можуть підскочити ціни на дрова. А це означає, що громадяни можуть зацікавити альтернативні джерела твердого палива.

"Телеграф" розповідає, які вони бувають. Як пише "Енергія сервіс", однією з головних альтернатив дровам зараз є відходи деревного виробництва — паливні гранули (пелети). Відходи деревного виробництва включають тріску, стружку, обрізки, тирсу та інші частини цільного дерева, не застосовні в інших виробничих галузях. Плюси даного палива включають: вигідну ціну, якісний обігрів, низький рівень золоутворення, практичну відсутність сірки і азоту в продуктах згоряння.

Паливні гранули мають два основні види походження:

агропелети — з відходів аграрного виробництва;

пеллети з відходів деревного виробництва;

пеллети вищого класу із чистої деревини.

Зручна фасування, висока тепловіддача (до 4,5 кВт/кг), легке зберігання, порівняно вигідна ціна, екологічна безпека, використання в системах автоматичної подачі палива – основні переваги пелет. До недоліків можна віднести використання виключно з котлами піролізного типу з автоматичним завантаженням палива.

Також на українському ринку є і викопні альтернативні види палива для опалення: вугілля, торф, горючі сланці. Торф і горючі сланці мають невисоку ефективність, але в місцях, близьких до їх видобутку все ж таки користуються популярністю, завдяки своїй порівняно низькій ціні. Вугілля, зокрема кам’яне, є найбільш популярним видом палива. Використовується як у приватних, і у промислових масштабах. Все завдяки його високому рівню теплоутворення та невисокій ціні.

Також існують рідкі альтернативні види палива. До них можна віднести ДП, солярку та відпрацьоване мастило. Головні їх переваги – можливість повністю автоматизувати роботу котла, відсутність золи, високий ККД (порівняний із роботою газового котла), безпека для довкілля.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, як зараз справи з цінами на дрова і що буде далі.